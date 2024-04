Berbr mě chtěl penězi vyhecovat, tvrdí u soudu bývalý sudí Cihlář. Ovlivnění zápasů odmítá

Vinu v pondělí u plzeňského soudu odmítli v závěrečných řečech další obžalovaní, kteří spolu s bývalým místopředsedou Fotbalové asociace ČR Romanem Berbrem čelí obžalobě za korupci ve fotbale. Jakýkoliv podíl viny na ovlivňování zápasů druhé a třetí ligy v roce 2019 a 2020 odmítli osobně nebo prostřednictvím svých obhájců bývalí rozhodčí Jan Cihlář, Michal Myška, Zdeněk Koval, Jana Štychová, Jiří Musil a Miloš Vitner a bývalý hráč Martin Uvíra. Plzeň 15:24 22. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Roman Berbr u soudu | Foto: Tonda Tran / CNC | Zdroj: Profimedia

U soudu obvinění tvrdili, že obžaloba nepředložila žádné důkazy, které by jejich vinu prokazovaly. Žádají o zproštění viny.

Státní zástupce jim navrhuje v obžalobě podmíněné a peněžité tresty a zákaz činnosti ve fotbale za to, že podle něj ovlivňovali za úplatek zápasy ve prospěch Slavoje Vyšehrad. Z původě 21 obžalovaných lidí a klubu Slavoj už čtyři obžalovaní po dohodě o vině a trestu mají pravomocné podmíněné a finanční tresty.

Berbrovi navrhuje žalobce sedm let vězení, pokutu 5,55 milionu korun a zákaz činnosti. Bývalému sportovnímu řediteli Vyšehradu Romanu Rogozovi navrhuje 7,5 roku vězení a peněžitý trest a někdejšímu hráči a funkcionáři Michalu Káníkovi šest let a osm měsíců vězení a peněžitý trest.

Všichni bývalí rozhodčí v pondělí v závěrečných řečech zopakovali, že nepřijali úplatek ani nijak neovlivnili zápasy, které řídili. Většinou argumentovali tím, že žalobce nepředložil žádný důkaz, který by jejich vinu potvrzoval.

„Asi je to mimo mé rozlišovací schopnosti, ale do dnešního dne jsem nepochopil, proč jsem byl obviněn a obžalován. Cítím obrovskou křivdu, je to jeden obrovský omyl,“ řekl Koval. Vinu odmítl i Musil. Poukázal například na to, že na průběh zápasu, který dle obžaloby ovlivnil, si nikdo nestěžoval.

„Byla vyslechnuta řada svědků, například delegát, který patřil k těm nejpřísnějším, řekl, že zápas byl veden spravedlivě a že neviděl nic nekalého. I majitel Chrudimi, poškozeného klubu, řekl, že se vůbec nic nestalo. Potvrdili to i trenéři,“ připomněl u soudu.

Podobně mluvil i Vitner. „Do dnešního dne mi nebylo řečeno, jakým konkrétním způsobem a jednáním jsem se měl dopustit trestného činu. Je to velká křivda a šok pro člověka, který nic neudělal. Fotbal byl mou životní vášní, koníčkem a zaměstnáním, byl jsem v něm zkušený, pracoval jsem pro fotbalový svaz. Zahájením stíhání se vše převrátilo, je lehké někomu zničit osobní, fotbalový a společenský život,“ prohlásil.

Obsáhleji promluvil Cihlář, který podle spisu ovlivnil utkání za Berbrův příslib postupu mezi rozhodčí první ligy. O jeho možném postupu se vědělo delší dobu, nerozhodoval o něm ale Berbr, bylo to kolektivní rozhodnutí výboru, řekl Cihlář.

Ze zajištěné komunikace s Berbrem, z níž vychází obžaloba, podle svých slov Cihlář vyrozuměl, že utkání je velmi exponované, sledované a že je nejvyšší zájem o jeho naprosto korektní řízení.

„Jednoznačně jsem si vyložil, že mě chtěl (Berbr) vyhecovat k co nejlepšímu výkonu. To, že si to orgány činné v trestním řízení vyložily jinak, za to nemohu. Komunikace s Romanem Berbrem byla specifická, zvláštní, ale pro mě srozumitelná. V žádném případě jsem z ní nedovodil, že bych měl utkání ovlivnit ve prospěch Vyšehradu. Ta konstrukce mě od začátku velmi uráží, zasáhla do mého osobního života a naprosto dehonestovala moji patnáctiletou kariéru rozhodčího,“ uvedl Cihlář.

Důrazně odmítl nejen ovlivnění zápasu, ale i zapojení do údajné zločinecké organizované skupiny kolem Berbra, o níž hovoří obžaloba.

Sto tisíc jako ‚motivační peníze‘

Jakékoliv obvinění z možného ovlivnění duelu mezi Vyšehradem a Vltavínem za více než stotisícový úplatek odmítl tehdejší kapitán Vltavínu Martin Uvíra. Podle spisu dostal úplatek od Rogoze, aby nehrál naplno. Uvíra přijetí peněz přiznal, označil je ale za motivační částku. Jednalo se totiž o jeho možném přestupu do Vyšehradu a peníze měly být za to, aby nešel do jiného klubu.

„Odmítám veškerá obvinění. Předložené důkazy jsou zcela nepřesvědčivé. Nemám co skrývat, mé tvrzení je potvrzeno mnoha výpověďmi svědků obhajoby i obžaloby. Policie si jen poskládala příběh, který neexistuje a nikdy se nestal. Obžalobě jsem se hodil do toho příběhu, protože jsem byl v kontaktu s Romanem Rogozem,“ řekl Uvíra.

Soud pokračuje dalšími závěrečnými řečmi v úterý a v pátek, rozsudek se očekává 19. června.

