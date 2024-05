Nejlepším fotbalistou ligy byl vyhlášen sparťanský křídelník Birmančevič, ovládl i kategorii mezi cizinci

„Do České ligy jsem šel s cílem být nejlepším hráčem. Chtěl jsem začít pořádně hrát, dávat góly a připravovat je pro spoluhráče. To se mi povedlo a jsem za to velmi šťastný,“ říká čerstvě zvolený nejlepší hráč fotbalové ligy Veljko Birmančević, který do Sparty přišel z Ligue 1, konkrétně z týmu Toulouse.

Přiznává, že mu styl francouzského týmu příliš neseděl.

„Toulouse hraje mnohem více defenzivněji, aby ne, když nastupuje proti týmum jako PSG a dalším. Sparta je velmi útočná a to mi vyhovuje,“ popisuje srbský křídelník.

Po sezoně ve Francii, kde v lize nedal ani jeden gól, se rozhodl pro hostování na Letné. V Praze se stal klíčovým hráčem mistrů a zapadl do systému trenéra Briana Priskeho. Vedení klubu se tak rozhodlo pro trvalý přestup.

„Mluvil jsem s Tomášem Rosickým, který mi po půl roce v klubu sdělil, že je se mnou velmi spokojený a rád by mě koupili, a já souhlasil, myslím, že klub udělal dobře a já také. Vyhráli jsme pohár a ligu a já jsem šťastný, že tu jsem,“ přiznává bývalý hráč Malmö nebo Čukarički.

Veljko Birmančević si svými výkony v letošní sezoně nakonec vysloužil i pozvánku do srbské reprezentace pro fotbalové mistrovství Evropy v Německu. Dosud za národní tým odehrál tři přípravné zápasy, všechny v roce 2021.

