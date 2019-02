Proč Bohemka? Potřebuji znovu nakopnout kariéru, říká zimní posila Vacek

Fotbaloví Bohemians přilákali v zimní přestávce největší jméno od dob Radka Šírla. Vršovickému týmu bude na jaře v boji o záchranu pomáhat Kamil Vacek - hráč se zkušenostmi z reprezentace, Sparty nebo italské ligy. Šikovný záložník chce v jednom z nejskromnějších klubů české ligy znovu nastartovat solidně rozjetou kariéru. Rozhovor Praha 21:21 2. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalový záložník Kamil Vacek bude na jaře hostovat v Bohemians 1905 | Foto: Michal Doležal | Zdroj: ČTK

Kamile, proč jste si z několika nabídek vybral právě Bohemians?

Poslední rok pro mě byl psychicky hodně náročný. Potřeboval jsem udělat krok, který mi pomůže kariéru znovu nakopnout. Sice jsem se cítil skvěle, ale moc prostoru jsem v Odense nedostával. Věřím, že Bohemka je správný krok.

Jak velkou roli hrál ve vašem hostování trenér Martin Hašek, se kterým se znáte ze společného působení ve Spartě?

Samozřejmě velkou. Ale nejenom on. Také pánové z vedení klubu Jakubowicz a Držmíšek. Vyvinuli velké úsilí, aby se s Odense dohodli.

Proč jste vlastně v Odense moc nehrál?

Ptá se mě na to spousta lidí. Prostě jsem měl být lepší. Ale všem se můžu podívat do očí - vím, že jsem udělal všechno pro to, abych si šanci zasloužil. Mrzelo mě, že jsem šance nedostával. Ale třeba mi to fotbal vrátí teď.

Chtěla vás i Olomouc, kde jste vyrostl. Podle deníku Sport jste se s ní nedomluvil i proto, že vám tam nechtěli zaručit místo v základní sestavě.

Nevím, kde se tohle vzalo. Mluvil jsem s olomouckým trenérem Václavem Jílkem, kterého znám také ze Sparty. Seriózně jsem mu řekl, že Bohemians už komunikují s Odense. Pan Jílek mi vysvětlil celou situaci, ale nikdy - ani náznakem - jsme se nebavili o tom, že mi bude garantovat místo v sestavě. To je absolutní hloupost. Žádný trenér vám tohle neřekne. Ani trenér Hašek mi tohle neřekl. Ale zájem Olomouce mě samozřejmě těší, protože právě tam jsem nakoukl do velkého fotbalu. A moc rád bych se tam jednou vrátil.

Jaké vlastně máte z Bohemians první dojmy. Asi vás na jaře čeká boj o záchranu...

A navíc jsem zjistil, že máme těžký začátek jarní části ligy. První dny mi potvrdily, že se v Bohemians hodně trénuje. Všechno ve velké intenzitě. Trenér, asistenti i kondiční trenéři to vyžadují. Jasně, kvalita třeba není jako v zahraničí, ale kluci jedou naplno a nikdo vám nic neodpustí. Jsem rád, jaké prostředí jsem tady objevil. Věřím, že dokážu Bohemce pomoct, abychom v lize zůstali.

Jste připravený, že právě vy máte tým táhnout?

Jsou tady i další kluci, kteří toho mají hodně za sebou. Odmalička dávám fotbalu hrozně moc a budu se snažit v tom pokračovat. Může se stát spousta věcí, ale zodpovědnosti se nezříkám. Chci Bohemce pomoct.

Čtyři a půl roku jste byl v zahraničí. Jaká to byla doba?

Úžasný byl rok v Piastu Gliwice pod trenérem Látalem. Získali jsme titul vicemistra, i když nás tak vysoko nikdo netipoval. Tehdy se mi ta sezona povedla a měli jsme úžasnou partu. Navíc mi to umožnilo odejít do Maccabi Haifa, což byla také úžasná zkušenost. Potkal jsem tam trenéra, který patnáct let pracoval pro Manchester United. Jsem rád, kolik lidí jsem mohl v zahraničí poznat a kde všude jsem mohl žít. To není samozřejmost. Jasně, do Manchesteru jsem to nedotáhl a už se mi to asi ani nepovede, ale jsem šťastný za to, co mi fotbal dal. Věřím, že je to za to, co jsem mu obětoval.

Ještě k Izraeli... To musela být zajímavá zkušenost, ne?

Měl jsem štěstí, že tam byl evropský trenér, který nám to přizpůsobil. Ten rok se mi povedl. A když trenér odešel, tak jsem poznal ten pravý Izrael. Bylo to zvláštní, ale nic negativního říkat nechci. Protože pozitivní věci jasně převažujou.

Jaký tam byl život?

Třeba Tel Aviv je vlastně evropské velkoměsto a život tam je parádní. Já byl v Haifě, která se tomu blíží. Také je na pobřeží. Jak Tel Aviv, tak Haifa jsou města, ve kterých chce člověk žít. Krásné počasí, pláže, dobré jídlo... Ale není to ten opravdový Izrael. Také mám spoustu zážitků odjinud, protože jsme toho spoustu projeli. Je krásné, kam jsem se mohl podívat a ještě se tím vlastně živit. Navíc se mi v Izraeli narodil syn. Takže to byl opravdu jeden z nejhezčích roků.​