Fotbalisté Bohemians odehrají v pátek na hřišti Jablonce první duel nové ligové sezony. V té mají hlavní cíl skončit v tabulce do desátého místa. K tomu by vršovickému klubu mohla pomoct zvýšená kapacita Ďolíčku, kam se nově vejde 6300 fanoušků. Praha 12:40 10. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bohemians při týmovém focení | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

„Je to způsobeno vyndáním sedaček, což nám povolují nové regule LFA. Vyndají se v kotli domácích a zároveň se upraví ještě sektorovské, aby tam byla větší kapacita. Místo stávajících 250 tam bude 315 míst,“ vysvětluje pro Radiožurnál ředitel klubu Darek Jakubowicz.

Hráčům Bohemians se v loňské sezoně doma vůbec nedařilo a body sbírali hlavně na hřištích soupeřů. V Ďolíčku v základní části vyhráli z 15 zápasů jen dva. To chce v novém ročníku trenér Klokanů Martin Hašek změnit.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Body z venku vyměníme za ty domácí, říká před startem ligy trenér Bohemians Hašek

„Chceme dělat naším fanouškům, kteří si koupí permanentku a chodí na Bohemku, mnohem více radosti, než se nám to dařilo v loňském ročníku. Když to zjednoduším, nějaké body z venku bychom vyměnili za ty domácí. Hlavně ať to dohromady v tabulce stačí na tu prostřední skupinu,“ líčí Hašek

Udržet se v tabulce v první desítce je ostatně podle Haška hlavní cíl klubu jak pro tuto sezonu, tak i pro další roky. Znamenalo by to, že by si Bohemians v nadstavbové části zahráli o Evropské poháry.

„To je taková mrkvička, která nám visí před očima. Otevíráme na ni pusinku a rádi bychom si někdy v budoucnu kousli. Nejlépe čím dříve, tím lépe. Desáté místo otevírá reálnou možnost se o to poprat.“

Prvoligové kluby můžou nově zřídit místa k stání. Zájem mají ale jen pražští Bohemians Číst článek

Vršovický klub před novou sezonou přivedl několik posil. A i když někteří hráči první ligový zápas nestihnou, v týmu je podle Haška dostatečný počet fotbalistů na to, aby byli Bohemians konkurenceschopní.

„Máme hráče, kteří na první mistrovský zápas připravení nebudou. Jsme přesvědčeni, že z těch, které máme, jsme schopni sestavit smysluplnou sestavu. Aby měla svojí sílu, aby zvládala naší organizaci hry a aby byla schopna bodovat,“ uzavírá Hašek.

Bohemians zahájí novou ligovou sezonu v pátek, kdy v 18 hodin nastoupí na hřišti Jablonce.