Je to pro nás skvělá výzva, říká Hůlka, jehož Bohemians vítají na jaře neporaženou Boleslav

„Nemám rád, když hráč říká, že je pro něj ten zápas speciální. Já totiž ten zápas nebudu hrát nějak lépe. Hraju naplno každý zápas. Nedokážu ze sebe dostat něco víc jen proto, že hraju proti Mladé Boleslavi, kde jsem ještě před půl rokem působil,“ líčí Hůlka pro Radiožurnál.

Ale do vršovického Ďolíčku se 28letý obránce nakonec přece jen těší víc, než v předešlých zápasech: „Je to pro mě speciálnější z toho pohledu, že uvidím kluky, které jsem byl zvyklý vídat denně a také lidi okolo klubu, které znám odmalička. Z tohoto pohledu se na to těším. Neznamená to ale pro mě více nebo méně, než jiný zápas.

Co význam pro Lukáše Hůlku naopak má, jsou jarní výsledky Mladé Boleslavi. Slavia, Plzeň, Sparta, první tři týmy tabulky už v letošním pokračování ligy prohrály, tým z města automobilů jako jediný v soutěži ne.

„Myslím si, že je to pro nás skvělá výzva. Podle mě si v tom zápase najdeme větší motivaci než to, že bychom Boleslavi překazili vítěznou sérii."

A sérii by Bohemians chtěli ukončit ještě jednu. Týká se jejich domácích ligových zápasů. Až do nedělního 27. kola totiž zvítězili na vlastním stadionu jen jednou. A to už v úvodním utkání sezony. Lukáš Hůlka tak doufá, že si v kabině zopakují pokřiky, které si užili ve středu po duelu s Olomoucí a postupu do semifinále poháru.

„Postoupili jsme v poháru a po dlouhé době jsme vyhráli doma. Je to ale potřeba potvrdit. Vyhráli jsme s Karvinou, vyhráli jsme ve Zlíně, ale vždy nám chybělo to potvrdit. Věřím, že můžeme udělat nějakou vítěznou sérii a jít tou cestou, kterou chceme,“ dodává Hůlka.

A ta by ideálně třinácté Bohemians dostala aspoň na desáté místo, které by znamenalo účast mezi týmy bojujícími o Evropskou ligu, nikoliv ve skupině o záchranu, ve které se nachází Bohemians teď. S Mladou Boleslaví začnou v hrát v neděli v půl čtvrté odpoledne.