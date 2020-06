Zvednutý praporek rozvířil emoce. Komise rozhodčích vysvětlila, proč byl gól Sparty v pořádku

Malé pražské derby mezi Bohemians 1905 a Spartou rozhodl jediný gól, který v 85. minutě utkání do sítě dopravil letenský Benjamin Tetteh. Jenže gól předcházela situace, kdy asistent rozhodčího Radek Kotlík signalizoval praporkem ofsajd, ale hlavní rozhodčí Zbyněk Proske nechal hru pokračovat a zapískal, až když míč skončil v síti domácích. Praha 7:36 7. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Vodháněl diskutuje s rozhodčími | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

První poločas nabídl minimum šancí, protože žádný z týmů nevyslal ani jednu střelu na branku. Stabilitu fanoušků, kteří zápas sledovali za plotem na štaflích, tak prakticky žádná situace neohrozila a tak tomu bylo celý první poločas.

Rozhodující akce se zrodila až těsně před koncem utkání, když v 83. minutě Kanga za obranu domácích vysunul Dočkala a sparťanský kapitán přihrál před branku na Tetteha, který v pádu dopravil míč do sítě.

Sporná situace?

Jenže během útočné akce pomezní sudí signalizoval praporkem ofsajd, který hlavní rozhodčí Zbyněk Proske po konzultaci s videem nepotvrdil a gól uznal jako regulérní.

„Co se týče ofsajdu, těžko si to vybavuju. Určitě vím, že když jsem posílal míč, tak ke hvizdu nedošlo. Jestli se pak pískalo, když se míč kutálel do brány nebo až pak, to nevím. Hlavně jsem řešil, ať to zkontrolují, protože můj vnitřní pocit byl, že ofsajd nebyl. Na jistotu jsem to nevěděl, ale byl to můj pocit," uvedl autor gólové přihrávky Dočkal.

Asistent trenéra Bohemians Erich Brabec cítil, že situace nedopadne ve prospěch jeho mužstva, když Dočkal začal debatovat s Proskem. „Jakmile jsem viděl Bořka Dočkala u rozhodčího, věděl jsem, že je to špatné, protože na něj začal vyvíjet tlak. Za mě hodně sporná situace. Zvednutým praporkem do toho vstoupil rozhodčí a pak to dopadlo, jak to dopadlo. Až se na to podíváme na videu, budeme moudřejší. Je škoda, že zápas, který je remízový, rozhodne taková situace,“ prohlásil Brabec.

Gólový moment se pochopitelně řešili hlavně domácí fanoušci, ale komise rozhodčích po zápase podala jasné vysvětlení.

Sparta vyhrála potřetí za sebou, naopak vršovický celek nenavázal na předchozí čtyři vítězství a zůstal desátý.

FORTUNA:LIGA - Základní část (PLATNÉ K 7. 6. 2020) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 27 21 4 2 55:8 67 2. Plzeň 27 18 5 4 56:22 59 3. Liberec 28 14 4 10 49:36 46 4. Sparta 28 12 8 8 51:35 44 5. Jablonec 27 12 7 8 43:37 43 6. Slovácko 27 11 8 8 33:30 41 7. Ostrava 27 11 7 9 37:30 40 8. Č. Budějovice 27 12 3 12 43:42 39 9. Ml. Boleslav 28 11 6 11 46:48 39 10. Bohemians 1905 28 10 6 12 33:40 36 11. Olomouc 27 7 12 8 32:33 33 12. Teplice 27 6 10 11 23:44 28 13. Zlín 28 7 6 15 25:43 27 14. Karviná 27 5 9 13 21:36 24 15. Opava 27 4 7 16 13:44 19 16. Příbram 28 4 6 18 17:49 18