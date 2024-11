‚Malé pražské derby‘ ovládli Bohemians. První ligový gól obránce Kadlece nastartoval proti Dukle obrat

„Už jsme o tom mluvili při přípravě, musíme nastartovat vítěznou mentalitu Bohemky. Nikdy se nevzdáme, a to se přesně rodí v takových zápasech,“ říkal po vítězném malém pražském derby trenér Bohemians Jaroslav Veselý.

Vršovičtí fotbalisté nevyhráli ligový duel v domácím Ďolíčku více než čtyři měsíce. Také proto trenér Veselý ocenil nekončící podporu domácích příznivců.

„Fanoušci úspěchu nám fandit nemůžou, my máme jeden úspěch za dvacet let. Lidé tu Bohemku mají rádi, proti Dukle jsme si to zasloužili a asi by se to mělo projevit v prémiích,“ smál se po výhře Veselý.

Gólový účet pražského derby ale otevřeli hráči hostující Dukly. Konkrétně v 52. minutě utekl po levé straně hřiště syn olympijského vítěze Romana Šebrleho, Štěpán Šebrle.

Obrat ale nastartoval jiný mladík - v zelenobílém dresu se trefil Adam Kadlec, který přesto, že je klasický obránce, vyslal ránu zpoza pokutového území, která zaplula k levé tyči branky Dukly. Navíc se jednalo o jeho vůbec první ligový gól.

Adam Kadlec to vzal na sebe a svou první ligovou trefou zavelel k obratu pic.twitter.com/q0QHLwfee7 — Chance Liga (@chanceliga) November 24, 2024

„Spadlo mi to tam hezky, tak jsem za to rád. Ale hlavně proto, že to vedlo k výhře,“ řekl gólový debutant v Chance lize Adam Kadlec, Bohemians začali obrat. V 75. minutě poslal domácí do vedení 2:1 Václav Drchal a hned o deset minut později pečetil výhru Bohemians ,Aleš Čermák.

„Myslím, že je to strachem. Nejsme odvážní směrem dopředu a sráží nás nezkušenost. Když se dostaneme do vedení, tak o něj zbytečnými chybami přijdeme,“ říkal po čtvrté ligové prohře Dukly v řadě trenér Petr Rada.