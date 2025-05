Rekordní rozlučka. ‚Vršovický Gattuso‘ Jindřišek se stal nejstarším střelcem ligy a ukončil kariéru

Fotbalový záložník Bohemians Josef Jindřišek ukončil jako nejstarší hráč Chance ligy kariéru. Po šestnácti sezonách v dresu Pražanů dal navíc při své rozlučce v soutěžním utkání gól. Ve 44 letech a 79 dnech se tak stal nejstarším střelcem ligové historie a pomohl porazit Liberec na úvod nadstavbové skupiny 4:1. Praha 14:10 5. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Josef Jindřišek, fotbalista pražských Bohemians | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: Profimedia

„Na stadion chodíme už přes 35 a říkali jsme si, že tenhle zápas by měl být takový, aby všechno lítalo okolo Pepy. Vedle toho, že je nejstarším hráčem, tak by si zasloužil i jiný rekord. Kéž by došlo na nějakou penaltu,“ řekl před zápasem fanoušek Bohemians Martin.

Poslechněte si reportáž Radiožurnálu Sport o zápase Bohemians s Libercem, během kterého proběhla rozlučka s kariérou Josefa Jindřiška

Utkání nejdřív otevřel dvěma brankami Jan Matoušek, a když pak vybojoval penaltu, věnoval míč právě Josefu Jindřiškovi.

„Když jsem stál během té penalty vedle Pepy, tak se na mě otočil a říká: 'Ale přeješ mi to, viď?,“ vzpomněl si na okamžik před úspěšným pokutovým kopem liberecký Lukáš Masopust.

Rozlučka, jak se patří



Josef Jindřišek se proměněnou penaltou stává nejstarším ligovým střelcem pic.twitter.com/4Go8Zk8E2m — Chance Liga (@chanceliga) May 4, 2025

Trenér domácích Pražanů Jaroslav Veselý vysvětlil, jak myšlenka na Jindřiškův rozlučkový duel vznikla.

„Říkal mi, že chce rozlučku v plnohodnotném zápase, sám o tom rozhodl. Chtěl jsem, aby to bylo se vší parádou a já jeho přání respektoval. Bylo to asi poprvé, co mi někdo mluvil do sestavy. Bůh mu to vrátil za všechnu jeho pracovitost,“ prozradil Veselý.

Sám Jindřišek poté pobavil, když dostal otázku na vyřazení jeho čísla 4 v kádru pražských Bohemians.

„Pokud by někdo se čtyřkou vyběhl, tak by mi to vlastně i trošku vadilo, protože to je prostě moje číslo,“ usmíval se Jindřišek, který se ve svém posledním zápase kariéry stal nejstarším střelcem historie soutěže a rozloučil se se zaplněnými tribunami stadionu ve vršovickém Ďolíčku.

Choreo fanoušků Bohemians | Zdroj: Profimedia