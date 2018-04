Defenziva byla na úrovni přeboru, zlobí se Pavel Vrba. Plzeň dostala v Ďolíčku 'bůra'

Fotbalová Plzeň inkasovala během 22. ligových kol 10 branek a chlubila se nejlepší obranou v lize. V posledním zápase na hřišti Bohemians ale lídr tabulky potvrdil, že není ve formě. Sedmá bodová ztráta z osmi posledních zápasů totiž přišla po výsledku 2:5. Nicméně ještě horší než výsledek byl výkon Viktorie. Praha 9:07 9. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Vrba po porážce 2:5 v Ďolíčku | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

„Prohráli jsme na Bohemce 2:5 a Bohemka zaslouženě vyhrála. Náš výkon byl špatný, nedokážu si to vysvětlit,“ nebylo na tiskové konferenci po zápase v Ďolíčku do řeči zkušenému trenérovi Plzně Pavlu Vrbovi.

Ze 14bodového náskoku, který měl jeho tým měl, zbyla aktuálně polovina a to i díky ztrátám pronásledovatelů. Víc než konečný výsledek na vyprodaném stadionu v Ďolíčku ale Vrbu rozladil výkon hlavně v prvním poločase, po kterém jeho svěřenci prohrávali 2:4.

„Bohemka hrála na úrovni ligového mančaftu a my jsme v defenzivě hráli na úrovni krajského přeboru,“ stěžoval si trenér.

Viktoriáni navíc Klokanům minimálně dvě branky skoro darovali lacinými ztrátami po nepřesných přihrávkách. Spolupráce nejen ve středové řadě nefungovala. „O nějaké spolupráci nemá smysl hovořit.“

Jestli je po podzimu zdánlivě jasný titul teď už opravdu v ohrožení, na to se ale Vrby neptejte. Po porážce si neodpustil v poslední době čím dál častější rýpnutí do novinářů. „To si zhodnoťte vy. Dokážete to napsat sami i bez nás. Cítím to tak, že uvidíme, co bude po 30. kole.“

Strohé hodnocení z úst Pavla Vrby značilo, že takovou porážku v lize ještě v kariéře zkousnout nemusel. Hra, která na podzim Viktorii vycházela, je aktuálně k poražení.

„Byli jsme si vědomi, že Plzeň není ta Plzeň, co byla. Když udělala chybu dozadu, tak my jsme všechno potrestali. Nejsou na pozitivní vlně. Ale Plzeň je kandidát na titul číslo 1 bez ohledu na to, že tu prohrála,“ řekl trenér vítězných Bohemians Martin Hašek.

HET liga (PLATNÉ K 9. 4. 2018) Tým Z V R P Skóre B 1. FC Viktoria Plzeň 23 16 4 3 40:15 52 2. SK Slavia Praha 23 13 6 4 39:14 45 3. SK Sigma Olomouc 23 11 8 4 30:18 41 4. FC Slovan Liberec 23 12 5 6 33:24 41 5. FK Jablonec 23 11 7 5 37:23 40 6. AC Sparta Praha 23 10 9 4 33:19 39 7. Bohemians Praha 1905 23 9 7 7 26:20 34 8. FK Teplice 23 8 7 8 27:27 31 9. MFK Karviná 23 6 7 10 25:29 25 10. FK Mladá Boleslav 23 7 4 12 26:37 25 11. FC Fastav Zlín 23 6 6 11 22:38 24 12. FC Vysočina Jihlava 23 7 2 14 25:42 23 13. FK Dukla Praha 23 6 5 12 24:43 23 14. 1.FC Slovácko 23 4 9 10 18:28 21 15. FC Zbrojovka Brno 23 5 5 13 14:31 20 16. FC Baník Ostrava 23 4 7 12 28:39 19