‚Obrovská změna, ale vedro jako doma.‘ První Bahrajňan v české lize si zvyká u Bohemians

Jusi, jak spoluhráči v Bohemians útočníkovi Helalovi z Bahrajnu říkají, na prvním společném tréninku dokazuje, proč přišel. Levá noha nebo pravá, je mu to jedno, oběma umí nejen tvrdě střílet. Svému výběru v oranžových rozlišovácích v tréninkovém fotbálku pomohl Abdulla Jusuf Helal hned několika góly vystřílet vítězství.

„Je to pro mě těžké, ta změna je obrovská, všechno kolem je nové. Ale na první trénink myslím, že dobrý,“ usmívá se pro Radiožurnál Helal a prokazuje, že s angličtinou problém nemá.

Po dvou individuálních trénincích v Praze se teď poprvé zapojuje do přípravy s celým týmem Bohemians a na rozdíl do většiny nových spoluhráčů mu při poledním fotbálku vedro a ostré slunce nevadí: „Je to super. Jako doma. Tam je ještě větší teplo pořád.“

Pětadvacetiletý forvard nastupuje už sedm let za bahrajnskou fotbalovou reprezentaci a poslední dva roky pod koučem Miroslavem Soukupem, který ho do české ligy doporučil. I jeho je tedy zásluha, že Bohemians z Helala udělali prvního fotbalistu z Bahrajnu, který v Evropě dosáhl na profesionální angažmá.

'To zvířátko z Austrálie'

„Je to pro mě obrovská čest být prvním Bahrajňanem v české lize. Proč neodešel už nikdo přede mnou na zkušenou do Evropy? Nevím, těžko říct. Pro lidi z Perského zálivu je těžké tady žít, protože je tu úplně jiná mentalita. Další věc je, že u nás není moc profesionálních hráčů, takže zbytek normálně pracuje,“ říká Abdulla Jusuf Helal.

Otázka, jestli ví, jak se Bohemians přezdívá, potažmo jaký má klub maskota, ho ale lehce zaskočila.

„Teď mi to vypadlo,“ směje se. „Jo, to je ono, to zvířátko z Austrálie, Klokan! Vím, toho o klubu dost. O víkendu jsem se sám přesvědčil, že Bohemians mají hodně fanoušků a dost vášnivých. Jsem rád, že jsem právě tady a snad se spoluhráči v sezoně něco velkého dokážeme,“ dodává Abdulla Jusuf Helal - nový bahrajnský útočník fotbalových Bohemians.