Vstupenky zdarma jako omluva. Bohemians i po prohře doufají, že se vyhnou baráži

👉 OMLUVA ZA ŠPATNÝ VÝKON. ZBRANĚ VŠAK NESKLÁDÁME!

Fotbalisté Bohemians šli sice v úterním zápase s Příbramí rychle do vedení, ale středočeskému týmu se povedlo skóre zápasu otočit a nakonec zvítězil 4:1. Výhrou si Příbram zajistila posun pryč z barážové pozice, na kterou se naopak propadla právě Bohemka. Vršovický tým stále doufá, že se baráži vyhne. Jako omluvu za špatné výkony půjdou na na příští dva zápasy fanoušci zdarma.

„Věděli, že Bohemce se doma nedaří. Nám se zase nedařilo venku, takže to bylo 50 na 50,“ pousmál se na Radiožurnálu příbramský Jan Matoušek, který nakonec mohl se spoluhráči slavit. On sám patřil k nejlepším hráčům na hřišti.

To domácí fotbalisté měli po zápase pohovor s fanoušky, protože jejich výkon měl k ideálu daleko.

„Náš výkon byl za celé jaro vůbec nejslabší. Zrovna v situaci, kdy jsme nutně potřebovali zvítězit nebo přinejmenším neprohrát. Jediné vysvětlení, které pro to mám, je, že jsme to nezvládli mentálně,“ poťukával si trenér Bohemians Martin Hašek do stolu a vzal na sebe, že nedokázal tým dostatečně po mentální stránce připravit.

Důležité tři body

Přitom pražský tým začal ideálně a už od 2. minuty vedl, Příbram ale tentokrát utkání venku zvládla. „Pracovali jsme hodně na naší obranné fázi. K tomu máme Matouška, Mingazova, Polidara, Fantiše, kteří jsou velice dobří a jdou rychle nahoru. Pro nás jsou to velmi důležité tři body, ale samozřejmě ještě jsou dvě kola do konce,“ pochvaloval si příbramský trenér Roman Nádvorník výkon týmu v důležitém utkání, po kterém může být středočeské mužstvo ve větší pohodě.

To na straně Bohemians je to aktuálně asi horší. Tým se přitom na konci základní části skoro dostal do skupiny o Evropu, teď ale bude rád za přímou záchranu a vyhnutí se baráži.

„Ten tlak je prostě enormní. Asi je to nějaký symbol téhle sezony, že to do konce musí být v tlaku a presu, ale pevně doufáme, že se tomu stejně vyhneme,“ uvedl pražský obránce Lukáš Pokorný.

Jako omluva za úterní výkon byly fanouškům slíbeny volné vstupenky na příští zápasy v Karviné a s Opavou.