Šéf pravidlové komise video v Ďolíčku chválí, podle garanta projektu viderozhodčích nebylo potřeba

Aktuálně nejdiskutovanějším tématem fotbalové ligy je video. Právě po konzultaci s videorozhodčím totiž hlavní sudí Pavel Královec odvolal vedoucí gól pražských Bohemians ve vršovickém derby, aby následně nařídil penaltu ve prospěch Slavie. Emočně vypjatou situaci sice sudí podle metodiky pravidel videorozhodčího vyřešil správně. Praha 16:04 4. 3. 2019

„Jestli se nepodaří najít metodiku, jak ty situace posuzovat, aniž by to bylo ke škodě fotbalu, protože to, co se dneska stalo, jestli to bylo podle toho, jak je to nastavené, tak říkám, nechme to raději na těch rozhodčích,“ zlobil se po zápase trenér Bohemians Martin Hašek.

Bylo to v pořádku, říká o penaltě v Ďolíčku šéf pravidlové komise. Podle Hrubeše video zasahovat nemuselo

Po prohře 0:3 se Slavií byl pochopitelně naštvaný. Po zásahu videa rozhodčí jeho týmu sebral vedoucí gól a místo toho nařídil pro Slavii penaltu, z které šla do vedení naopak ona.

Kouč Bohemians narážel na to, že by se měla jasně nastavit metodika, jak v takových případech postupovat. Podle šéfa pravidlové komise Jiřího Kureše ale v tomto případě rozhodčí Pavel Královec z hlediska metodiky postupoval správně.

„Bylo to v pořádku, protože ta doba byla krátká. On samozřejmě nemá důvod přerušovat hru, protože by tím mohl poškodit družstvo, které by případně mohlo dosáhnout branky, a proto to došlo až k dosažení branky a přezkoumání bylo dokončeno až v přerušené hře. Takže podle pokynů VAR to bylo v pořádku,“ dodal Jiří Kureš pro Radiožurnál s tím, že sudí Královec v podstatě neměl čas ani možnost, aby mohl protiútok Bohemians přerušit. Od zákroku ve vápně až ke vstřelené brance totiž neuběhlo ani 20 sekund.

Garant projektu videorozhodčího při Ligové fotbalové asociaci Roman Hrubeš s tím souhlasí. Myslí si ale, že video nemuselo při penaltovém zákroku vůbec zasahovat.

„Tohle je situace, kdy by za to někdo možná pokutový kop odpískal, ale osobně si myslím, že drtivá většina by v reálu na hrací ploše tento souboj pustila. Tohle je to, co si potom musí říct videoasistent. Není tam od toho, aby přehodnocoval rozhodnutí rozhodčího a hledal to ‚lepší‘ řešení. Dle mého názoru to nevyžadovalo intervenci videoasistenta,“ říká Hrubše.

Podle Romana Hrubeše se tak video ve vršovickém derby použilo proti duchu, než v jakém se do fotbalu zavádělo. Tedy aby napravovalo zcela jasné a neoddiskutovatelné situace. Moment, kdy videorozhodčí odvolal gól, aby na druhé straně jiný mohl padnout, zažil český fotbal vůbec poprvé.