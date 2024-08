První zápas Brännströma na lavičce Mladé Boleslavi přepsal historii. Středočeši jsou po 17 letech v Evropě

Mladoboleslavští fotbalisté si zahrají hlavní fázi Konferenční ligy. Postup po úvodní remíze vybojovali v odvetě na hřišti maďarského Pakši FC vítězstvím 3:0, když všechny góly padly ve druhé půli. Na pohárový podzim se tak vedle samotných hráčů můžou těšit i fanoušci, kterých na jih Maďarska dorazilo zhruba 80 - na venkovní utkání Mladé Boleslavi skoro nevídaný počin. Paks (Maďarsko) 9:12 30. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mladoboleslavský Jakub Fulnek si brání míč před Krisztian Kovacsem z Paksi | Foto: Tamas Vasvari | Zdroj: Profimedia

„Za dobu, co jsem v Boleslavi, jsem to nezažil. Fanouškům patří velký dík, je to fajn a lidi jsou fotbalem pobláznění. Už na hotelu jsme pod oknem slyšeli naše fanoušky, jak se rozcvičují. Těšíme se na to, že můžeme naší cestu pokračovat,“ těší zkušeného obránce Marka Suchého, který ale v Mladé Boleslavi načíná teprve svou čtvrtou sezonu.

Příznivci na úspěch čekají mnohem déle - v hlavní fázi některého z evropských pohárů jsou poprvé od roku 2007, tehdy to byl ještě Pohár UEFA.

Vítězné popěvky potěšily i nového kouče Andrease Brännströma, který se týmu ujal po Davidu Holoubkovi teprve o víkendu - tedy uprostřed klíčového dvojzápasu.

„Ne vždy jsem při utkání takhle klidný, ale tentokrát jsem chtěl být. Pro některé kluky to bylo největší utkání kariéry - nebylo by dobré do toho přidávat ještě víc emocí. Chci hráče pochválit, máme za sebou sotva tři tréninky, a tak pro ně nebylo lehké sžít se s touhle výraznou změnou. A také chci poděkovat předchozímu trenérovi Holoubkovi za to, že připravil mužstvo s velkým srdcem,“ řekl Brännström, jehož středočeskou misi začali úspěšně svými trefami Lamin Jawo, Martin Králik a Matěj Pulkrab.

Takhle dnes řídil Vasil Kušej děkovačku po postupu Mladé Boleslavi do EKL.



S takovou energií a nadšením by se v žádném kotli neztratil. pic.twitter.com/g0tXrXT8ax — Sporťák (@SportakCZ) August 29, 2024

Nejen ti budou sledovat los hlavní fáze Konferenční ligy, který začne v pátečník 14 hodin.

Model se částečně liší od Ligy mistrů a Evropské ligy, a tak Mladá Boleslav dostane po jednom soupeři z každého výkonnostního koše, kterých je celkem šest. Český celek je v tom čtvrtém, přičemž z toho prvního by klidně mohla přijet slavná Chelsea, nebo loňský sok pražské Sparty Betis Sevilla.

All 36/36 clubs in the league stage of the Conference League are set now!



Fixtures Draw: Friday at 14:30 CET pic.twitter.com/JYkCiKbDng — Football Rankings (@FootRankings) August 29, 2024