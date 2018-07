Změna k lepšímu. Dočkal šel do USA i kvůli porodu, ve Filadelfii má nejlepší statistiky z týmu

Bořek Dočkal se usídlil v Americe jako teprve druhý český fotbalista, který proniká do tajů tamní profesionální soutěže Major League Soccer. Ve Filadelfii je to pro reprezentačního záložníka a nedávného hráče Sparty po všech stránkách terapie po roce trápení v Číně, kde má stále ještě na dva roky smlouvu. Filadelfie 10:30 23. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bořek Dočkal v dresu Philadelphie Union | Foto: Derik Hamilton-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

Český fotbalista si skalní fanoušky Filadelfie Union získal rychle. O Bořku Dočkalovi nedávno nevěděli vůbec nic. Teď říkají, že přesně takového tvořivého záložníka jejich tým potřeboval.

Fanoušci Kyle, Bill a Ben ale vědí, že je v USA z Číny jenom na hostování, a tak chvíli vtipkují o tom, že je tu problém - Spojené státy teď na čínské zboží uvalují jedno clo za druhým. A na fanoušcích je vidět, že by se neradi zase brzy loučili s hráčem, který je ve Filadelfii nejlepší v počtu nastřílených branek i gólových asistencí.

Trochu sázejí na to, že se tu bude chtít na nějaký čas usadit po nedávném narození druhého potomka. „Bylo hrozně důležité udělat pro nás takový krok. Manželka byla těhotná a neuměli jsme si představit porod v Číně. Tím pádem by nás čekalo odloučení a to není styl, jak naše rodina funguje. Důvodů pro změnu bylo víc, je to změna k lepšímu, jak životní stránce, tak po fotbalové. Některé změny by mohly být lepší, hlavně výsledkově,“ řekl Radiožurnálu Bořek Dočkal.

Bývalý záložník Sparty zároveň ve Filadelfii poznává jiný fotbal. Uzavřená liga, ze které se nesestupuje, platové stropy, které zabraňují velkým kvalitativním rozdílům, majitelé klubů jsou zároveň podílníky soutěže a fotbalisti uzavírají smlouvy s ní a ne s jednotlivými kluby.

„Hráč v Evropě podepíše smlouvu, ví co tam má a víc ho nezajímá. Tady má všechno pod kontrolou liga, různých pravidel je tolik… Výplatu mi posílá liga, ale jednalo se s klubem,“ vysvětluje Dočkal.

Není důvod podceňovat MLS

Kromě toho si ověřil, že americká MLS už není tou soutěží z pionýrských dob Luboše Kubíka v Chicagu a Dallasu. Soutěž už léta hospodaří se ziskem, patří mezi sedm nejnavštěvovanějších lig světa s podobným průměrem jako italská Serie „A", hraje se většinou na stadionech speciálně postavených pro evropský typ fotbalu. Jedním z nich je i ten v Chesteru i Filadelfie.

„Vím, že ve směru z Evropy sem je to dost podceňované a kouká se na to skrz prsty. Ale tím, že jsem si to prožil a viděl jsem, jak se tu hraje a kolik chodí lidí, tak pro to není moc důvod. Systému ligy funguje jinak než v Evropě,“ tvrdí.

„Je tlak, aby byla liga vyrovnaná, aby to bylo zajímavé, aby nebyly týmy, které budou dominovat, a týmy, které budou s pár body na dně. Těžko říct, jestli je to dobře. Pár věcí by se upravit dalo, aby šla kvalita nahoru, ale v porovnání se spoustou evropských lig je to velmi zajímavá soutěž na koukání, pořád se tam něco děje,“ chválí Bořek Dočkal.

Tým s českým záložníkem číslo 10 se v ní pohybuje na hranici postupu do podzimního play-off, momentálně o jedno místo pod ní.