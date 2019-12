Nerad bych vypouštěl termíny, ukáže se během jara, říká záložník Dočkal o návratu k fotbalu

Fotbalista Bořek Dočkal zatím nechce řešit svoji případnou účast na mistrovství Evropy. Reprezentační kapitán odehrál od únorového přestupu do Sparty jen tři zápasy a pak musel v květnu a červenci na operace s achilovkou. O svém návratu na hřiště zatím mluví raději opatrně, ale do přípravy by se chtěl zapojit v zimní ligové přestávce. Praha 15:40 3. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bořek Dočkal | Zdroj: Reuters

Jedenatřicetiletý záložník letenského velkoklubu letos podstoupil dvě operace Achillovy šlachy celkem a 4 měsíce mu namísto míče a kopaček dělaly společnost berle. Přestože podle něj probíhá rekonvalescence dobře, nechce se předčasně radovat a ve svých prohlášení je raději opatrnější.

„Nerad bych vypouštěl termíny, ale cíl je takový, abych v průběhu zimní přípravy byl schopný něco odtrénovat s týmem,“ mluví o pražské Spartě, do které se vrátil po angažmá ve Spojených státech, kde ještě loni dával góly v dresu Philadelphie.

Na góly si ale musí Dočkal i jeho fanoušci ještě počkat - stejně jako na návrat do reprezentace a případnou účast na mistrovství Evropy. I když trenér národního týmu Jaroslav Šilhavý mluvil v tom duchu, že rád Dočkala v týmu měl.

„To potěší každého, to je jasné. Je to pro mě povzbuzující, ale jak na tom budu se ukáže až během jara. Motivace, nebo to, co před sebou vidím, je první oficiální zápas, ve kterém bych mohl vyběhnout na hřiště. Proto říkám, že teď jako hlavní cíl nevidím reprezentaci a Euro v létě, ale cítím hlavně dluh vůči klubu,“ popsal Dočkal Radiožurnálu na tiskové konferenci agentury Sport Invest, která ho zastupuje.

A tak si dává Dočkal mnohem bližší a postupnější cíle. „Až uvidím, že se lepším pohybově a jsem schopný odtrénovat každým týdnem víc. Aby mě něco zase nezaseklo, nebo nevrátilo o 14 dní zpátky, to je pro mě primární,“ doplňuje stále ještě nehrající kapitán národního týmu a pražské Sparty Bořek Dočkal.