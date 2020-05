Změní se velikost fotbalové branky? Vysokoškolští vědci si dali za úkol dokázat, že má být vyšší

Vysokoškolští vědci z univerzit v Readingu, Jižní Austrálii a Ohiu se snaží zjistit, jestli fotbalisté nejsou v současnosti vyšší než v době, kdy se fotbal začal hrát. Pokud by tomu tak bylo, tak by to podle vědců mohlo vést k tomu, aby se zvětšily branky.

Podle profesora Adriana Bella z univerzity v Readingu se fotbal během 20. století výrazně změnil snad ve všech aspektech s výjimkou velikosti branek. Ty zůstávají stále 732 cm široké a 244 cm vysoké. Bellův kolega doktor James Reade tvrdí, že tento výzkum by mohl sloužit jako potvrzení, že pokud chceme, aby padalo ve fotbale víc gólů, je potřeba branky zvětšit.

Zajímavý je ale také způsob, jakým chtějí vědci zjistit, zda jsou současní fotbalisté vyšší než jejich předchůdci. Využít k tomu chtějí spolupráci s fanoušky. Vyzvali je, aby našli své staré kartičky a nálepky hráčů, které mají naskenovat a pomocí formuláře nahrát na internet.

Pomohou tak získat více informací o tom, jak se změnila výška fotbalistů mezi roky 1870 a 1950. Vědci zároveň chtějí zkoumat, jestli má vyšší člověk větší předpoklady stát se fotbalistou.