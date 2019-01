Ostrovní fotbal a čeští brankáři. To k sobě dlouhodobě patří podobně jako Petr Čech a ochranná helma. Právě gólman londýnského Arsenalu dělá české brankářské škole na Ostrovech dobrou reklamu, stejně jako několik jeho předchůdců v minulosti. A možná i z toho důvodu je v tamních soutěžích o české gólmany pořád zájem. Edinburgh 20:30 13. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zdeněk Zlámal září v brance Hearts, první nulu ve skotské lize vychytal proti Celticu | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Myslím, že se dá říct, že jsme to tam otevřeli já a Honza Stejskal. Potom Pavel Srniček, Radek Černý, Petr Čech. Vždycky je to tak, že když někdo udělá dobré jméno, tak ostatní kluby začnou dál zjišťovat, odkud je. Začnou se dívat víc a otevřou cestu ostatním,“ vysvětluje Luděk Mikloško, který společně s Janem Stejskalem budoval v 90. letech českou gólmanskou značku v Premier league.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Nejen Petr Čech, ale i Zlámal nebo Hladký. Čeští brankáři mají na Ostrovech dobré jméno

Aktuálně v elitní anglické soutěži chytá pouze Petr Čech, hned několik jeho krajanů ale předvádí své brankářské umění v dalších ostrovních ligách.

„Těžko říct, čím to je. Ale dovolím si tvrdit, že už mám nějaké zkušenosti. Vím, že v české lize mají brankáři velkou kvalitu a nejsou až tak drazí, takže myslím, že kluby české hráče vyhledávají,“ říká současná opora skotských Hearts Zdeněk Zlámal.

V tamní nejvyšší soutěži vedle něj momentálně působí další dva čeští gólmani - Tomáš Černý z Aberdeenu a nově také Václav Hladký, který z Liberce přestoupil do St. Mirren. Marek Štěch a Tomáš Holý pak chytají v anglické třetí lize.

„Člověk musí mít určitě i trochu štěstí. Co se týče třeba Tomáše Holého, tak ten má určitě parametry na anglickou ligu a myslím si, že kluby se dívají i na parametry, protože v těch nižších soutěžích to o fotbalovosti tolik není. Spíš kdo dál dokopne, ten chytá, když to řeknu trochu s nadsázkou,“ říká Zlámal.

‚Šel jsem pro balon a někdo mi dal pěstí.‘ Zlámala napadl fanoušek, agresora čeká doživotní trest Číst článek

Ze slov Zdeňka Zlámala je zřejmé, že spíše než technické typy se v důrazném ostrovním fotbale uplatní urostlí a nesmlouvaví gólmani. A i když taková skotská nebo irská liga možná fanouškovi nemusí znít úplně atraktivně, pro samotné hráče může znamenat šanci na ještě zajímavější angažmá.

„Jak se člověk dostane na Ostrovy, tak má daleko blíž do anglického fotbalu. A když se tady prosadí, tak jde třeba do druhé anglické ligy. Myslím, že ty dvěře jsou daleko otevřenější než třeba z Česka nebo odjinud z Evropy,“ říká Zlámal.

Opačnou cestu než Zlámal nebo Hladký, kteří na Ostrovy zamířili v pokročilejší fázi kariéry, zvolila trojice mladých gólmanů. Matěj Kovář s Ondřejem Mastným se prosazují v juniorských týmech Manchesteru United, Vítězslav Jaroš zase bojuje o místo v Liverpoolu.

„Myslím, že u těch mladých kluků je to obrovská šance. Podmínky, které tam mají, se nedají srovnat s těmi, co mají v Česku. Je tam o ně postaráno se vším všudy. Myslím, že je to správná cesta a je to na těch klucích, jestli na to dál budou mít, nebo ne,“ myslí si Luděk Mikloško, který talentovaným českým brankářům působícím v Anglii předává své cenné zkušenosti.