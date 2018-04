Po obědě snil o prvním gólu, dal rovnou tři. Aleš Čermák hattrickem přiblížil Plzeň titulu

Velmi snadnou volbu měli fanoušci při vybírání nejlepšího hráče zápasu mezi fotbalisty Zbrojovky Brno a Viktorie Plzeň. Západočeši vyhráli na hřišti soupeře 3:1 a všechny jejich góly vstřelil záložník Aleš Čermák. Výrazně tak Viktorii pomohl k druhé jarní výhře a po sérii nepřesvědčivých výsledků přiblížil Plzeň opět blíž k mistrovskému titulu. Brno 8:36 22. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Aleš Čermák | Foto: Martin Skála | Zdroj: Viktoria Plzeň

Kabinou fotbalistů Viktorie Plzeň zněl vítězný pokřik teprve podruhé v jarní části sezony. Hlavní zásluhu na tom měl autor hattricku Aleš Čermák.

První přesvědčivou jarní výhru Plzně 3:1 proti poslednímu Brnu řídil hattrickem Čermák Číst článek

„Snad nikdy v životě jsem hattrick nedal, možná na halovém turnaji v ještě v žácích. Užívám si to a jsem rád, že se mi to povedlo,“ zářil před mikrofonem Radiožurnálu záložník Viktorie Plzeň.

Nešlo jen o první Čermákův hattrick v nejvyšší soutěži, ale také o jeho vůbec první tři ligové branky za Plzeň, do které přišel před startem sezony.

„Po obědě jsem si šel lehnout a myslel jsem na to, že bych mohl vstřelit první gól taky v lize, zatím jsem ho dal jen v Evropské lize. A povedlo se,“ vyprávěl po zápase.

První branku dal střelou na vzdálenější tyč, další dvě gólové akce zakončoval do opuštěné branky. „Při třetím gólu měl trošku štěstí, odrazilo se to a on to vyřešil velice zkušeně,“ chválil trenér Pavel Vrba. „Další dvě akce byly dobře zahrané a měl správný výběr místa, těžil z toho.“

Plzeň po výhře odskočila na čele tabulky druhé Slavii na osmibodový rozdíl, Pražany ale ještě duel 25. kola na hřišti Liberce čeká.

Čermák tak pět kol před koncem odmítá mluvit o rozhodnutém boji o titul. „Pořád máme dost zápasů před sebou. Tohle jsme si mohli říct i v zimě a podívejte se, jak se náskok zúžil. Nic není jasné:

Vítězství Plzně v Brně ale udělalo jasněji i v boji o záchranu, poslední Zbrojovka už ztrácí na místa zaručující udržení pět bodů.

HET liga (PLATNÉ K 22. 4. 2018) Tým Z V R P Skóre B 1. FC Viktoria Plzeň 25 17 5 3 45:18 56 2. SK Slavia Praha 24 14 6 4 42:16 48 3. SK Sigma Olomouc 25 12 9 4 31:18 45 4. AC Sparta Praha 25 11 10 4 37:21 43 5. FK Jablonec 25 11 8 6 37:25 41 6. FC Slovan Liberec 24 12 5 7 33:26 41 7. Bohemians Praha 1905 25 9 8 8 27:23 35 8. FK Teplice 24 8 8 8 28:28 32 9. FC Fastav Zlín 25 7 7 11 24:39 28 10. 1.FC Slovácko 25 6 9 10 21:28 27 11. FK Mladá Boleslav 25 7 5 13 27:39 26 12. FK Dukla Praha 25 7 5 13 26:45 26 13. MFK Karviná 24 6 7 11 27:32 25 14. FC Vysočina Jihlava 25 7 4 14 27:44 25 15. FC Baník Ostrava 25 5 7 13 30:40 22 16. FC Zbrojovka Brno 25 5 5 15 15:35 20