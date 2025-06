Dva kluby, jeden domov. Artis a Zbrojovku čeká v lize rivalita, v boji o moderní stadion ale musí spojit síly

Dva brněnské fotbalové kluby se po vstupu nových majitelů snaží dostat do nejvyšší soutěže, od příští sezony bude rivalita Zbrojovky a Artisu ještě zajímavější. Jak Zbrojovka, tak bývalá Líšeň přivedly nové trenéry. A rivalita bude ještě pikantnější - oba týmy totiž budou hrát svá domácí utkání na stadionu v Srbské ulici. Brno 17:43 3. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Městský fotbalový stadion Srbská | Zdroj: FC Zbrojovka Brno

Jako první přivedla fotbalová Zbrojovka Brno Martina Svědíka. Bývalý trenér Slovácka přišel k týmu ve chvíli, kdy byl na posledním místě tabulky a reálně mu hrozil sestup do třetí ligy.

Ze sedmi zápasů pod novým koučem Brňané vyhráli pět, dvakrát remizovali a nakonec poskočili na sedmé místo tabulky. Svědík přesto nebyl s výkonem týmu spokojený.

„Cením si charakteru hráčů, že dali maximum do toho, abychom to tady pro to Brno zachránili a mohli si vytvořit pozici vlastně pro ten příští rok. Teď pracujeme na tom, abychom vytvořili silnější a kvalitnější kádr na několika postech,“ říkal Svědík po konci druholigové sezóny.

Jasné už je, že jedním ze zmíněných postů byla pozice pravého beka, kam Zbrojovka přivedla z ostravského Baníku Jana Jurošku.

„Teď nemůžu nic říct dopředu a ani nechci, protože to je přímo úměrné věcem, které se nám podaří jinde. Klademe si ty nejbližší cíle - byla to záchrana, nyní je to dobře postavit tým na další sezonu,“ komentuje Svědík spolupráci se sportovním ředitelem Martinem Jiránkem, přitom už ale taky chystá letní přípravu, která začne za necelé dva týdny.

„Příprava není vůbec dlouhá, takže se chceme soustředit na každý trénink a každý den, abychom neustále šli nahoru, doplňuje Svědík.

Martin Svědík | Foto: Radim Strachoň | Zdroj: Profimedia

Nyní se přesuneme do Líšně, tedy klubu nově přejmenovaného na SK Artis Brno. Ten převzal v závěru sezóny Jiří Chytrý, dlouholetý asistent Jaroslava Šilhavého - jak v pražské Slavii a české reprezentace. V době jeho příchodu měla Líšeň šanci na účast v baráži, nakonec skončila až na osmém místě, o skóre právě za Zbrojovkou.

„Dílčí cíl, pokud vše půjde dobře, je pokus o baráž. My se toho snažili dosáhnout už v uplynulé sezoně, ale nebyla to priorita,“ vysvětluje trenér Chytrý.

„Priorita byla hráče právě přeorientovat ze spíše defenzivního stylu do atraktivního fotbalu, abychom lépe viděli, že hráči mají potenciál i po té změně a jsou schopni naplnit očekávání, které na ty hráče budeme vzhledem k ambicím mít, pokračuje Chytrý.

Analýzu týmu prováděl bývalý asistent u reprezentace spolu s bratrem Vlastimilem, který je sportovní ředitel Artisu Brno. V letním přestupním období se klub plánuje chovat jinak než v zimě, kdy přiváděl veterány se známými jmény, ale za výkonnostním vrcholem.

Jiří Chytrý | Foto: Radim Strachoň | Zdroj: Profimedia

„My jsme měli druhý nejvyšší věkový průměr v lize. To samozřejmě není dobré, takže na trhu budeme chtít udělat budoucí kádr vyváženější. Zkušenost je ale samozřejmě pořád potřeba. Tím, že cíl je boj o postup, tak musíme najít něco jako ideální rovnováhu ve skladbě kádru,“ přibližuje trenér chytrý plány Artisu, který se chce v příští sezóně se Zbrojovkou porvat o postup do první ligy.

Srbská dvojitým domovem

Oba týmy přitom budou hrát na stejném stadionu. Městský stadion v Srbské ulici je pro Zbrojovku domov už od roku 2001, Artis se do městské části Královo Pole stěhuje z Líšně, kde klub fungoval víc než sto let.

„Stadion v Líšni nesplňuje podmínky, aby obdržel licenci ani pro druhou ligu. Druhý důvod je ten, že Artis budeme chtít budovat více jako brněnský klub - a proto nám to dává větší smysl,“ říká místopředseda představenstva fotbalového klubu Artis Brno Petr Kuba, proč bude druholigový tým hrát domácí zápasy jinde. Zázemí a tréninky klubu však zůstanou v Líšni.

„Zbrojovka tam bude působit i v průběhu týdne, ale hlavní hřiště bude používat jen na předzápasový trénink a zápas. My dostaneme čistý stadion zhruba dva dny před utkáním na předzápasový trénink a zápas. Poté odevzdáváme čistý stadion, popisuje střídání Kuba.

„Stadion je městský a jeho provoz přebírá městská společnost Starez, která ho bude podnajímat nám i Zbrojovce. Stadion by měl také projít nějakým přebrandováním tak, aby byl neutrální,“ ujišťuje fanoušky Artisu Kuba.

Fotbalisté Zbrojovky Brno na stadionu v Srbské ulici | Foto: Martin Tajč | Zdroj: FC Zbrojovka Brno

Zbrojovka je v Srbské ulici také jen nájemce, a tak se s informací o příchodu Artisu musela jednoduše smířit. Na nové sousedy reagoval v pořadu Desítka Pavla Horvátha přímo v Brně Libor Došek, manažer A-týmu Zbrojovky.

„Takhle funguje milánské San Siro. Máme tady nádherný stánek a uvidíme, jak budou fungovat ty dvě mužstva,“ dodává se smíchem Došek - to i proto, že současný stadion jako nádherný stánek příliš nepůsobí.

I Srbská přestává splňovat prvoligové podmínky a kromě základních potřebných úprav plánuje město jako vlastník výraznou renovaci. Podle místopředsedy Artisu Kuby je ale hlavním cílem to, aby oba brněnské kluby hrály na zcela novém stadionu.

„Budeme tlačit na město, aby co nejdříve došlo k výstavbě nového stadionu, protože věříme, že to dává mnohonásobně vyšší smysl. Ekonomická návratnost je úplně jiná, když na stadionu budou působit dva profesionální kluby a zápas bude každý víkend,“ doufá Kuba

Přestože na hřišti jsou Artis a Zbrojovka rivalové, při jednání o budoucnosti fotbalového zázemí v Brně vedení obou klubů spolupracuje. Město počítá s variantou vybudování fotbalového stadionu na místě cyklistického velodromu nedaleko rostoucí hokejové arény. Nejdřív je ale nutné postavit nový velodrom, aby ten starý mohl jít k zemi.