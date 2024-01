Fotbalisté Českých Budějovic začali přípravu s novým duem trenérů. Klub zároveň očekává změnu majitele

Dynamo vyhlíží nového majitele. Kapitán Lukáš Havel po příchodu do kabiny popsal, jak situaci vnímá.

„Já se od toho úplně distancoval. Měl jsem volno, tak jsem se nechtěl řešit žádné věci okolo a soustředil jsem se sám na sebe. Uvidíme, co teď přijde,“ říká sedmadvacetiletý obránce.

Tiskový mluvčí českobudějovického klubu Antonín Šrajer na prvním srazu hráčů a trenérů v roce 2024 vysvětloval změny v klubu.

„Zimní přípravu začne s mužstvem trenérské duo Lerch - Kladrubský, které vedlo i v posledním utkání na Bohemians. Situace je teď taková, že vedení klubu aktuálně řeší příchod nového strategického partnera,“ upřesnil situaci s majitelem klubu Šrajer.

Tisková zpráva @SK_Dynamo_CB. Mužstvo vedou na startu přípravy asistenti Lerch, Kladrubský, ale na jak dlouho, nikdo neví. Vedeni klubu se víc k otázce majitele a nového hlavního trenéra vyjádřit momentálně nechce pic.twitter.com/x34zD3wbD6 — Jonáš Bartoš (@jbartos66) January 4, 2024

Jiří Lerch na tréninku poté vysvětloval hráčům, co od následujícího období mohou očekávat.

Určitě změny budou, ale to je otázka spíše na vedení klubu. Teď jsme přivedli Jakoba Tranzisku z druhé rakouské ligy, já jsem ho osobně viděl ve třech zápasech a potenciál v něm je, hlásí bývalý hráč pražské Slavie.

Potenciál je určitě také v trenérské dvojici Lerch - Kladrubský. Jiří Lerch si ale uvědomuje, že co v Dynamu platí teď, za týden může být jinak.

Nový strategický partner

„Nejspíš to bude o panu majiteli, ten řeší vstup nějakého hlavního partnera, který se dotahuje. Vlastně ani nevím, v jaké to je fázi, to se mi ani nepřísluší komentovat. Do té doby jsme pověřeni já a Jirka. Vzali jsme to a budeme na tom pracovat,“ říká Jiří Lerch o sobě a o Jiřím Kladrubském.

„Strategický partner, který se chystá k převzetí klubu, chce mít rozhodující slovo ve výběru trenéra,“ doplnil tiskový mluvčí Antonín Šrajer.

A tak desátého února možná povede Dynamo v domácím utkání proti Baníku Ostrava úplně jiná trenérská dvojice

FORTUNA:LIGA (PLATNÉ K 4. 1. 2024) Tým Z V R P Skóre B 1. Sparta 19 16 2 1 47:13 50 2. Slavia 18 14 3 1 35:13 45 3. Plzeň 18 11 2 5 45:25 35 4. Slovácko 19 10 5 4 27:19 35 5. Olomouc 18 8 4 6 28:23 28 6. Ostrava 18 8 3 7 27:20 27 7. Mladá Boleslav 19 8 3 8 35:33 27 8. Liberec 19 6 7 6 28:29 25 9. Bohemians 1905 19 6 5 8 15:24 23 10. Teplice 18 5 5 8 16:20 20 11. Jablonec 19 4 8 7 18:26 20 12. Hr. Králové 19 5 5 9 21:30 20 13. Pardubice 18 4 4 10 15:25 16 14. Karviná 18 4 3 11 20:31 15 15. Zlín 18 3 5 10 22:42 14 16. Č. Budějovice 19 3 2 14 15:41 11