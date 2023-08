Ve fotbalové Bundeslize se letos představí hned deset Čechů. Mezi nováčky patří Kovář, Černý a Čvančara

Německá fotbalová Bundesliga začne už v pátek utkáním mezi Brémami s Jiřím Pavlenkou a mistrem posledních jedenácti ročníků Bayernem Mnichov. Oproti minulé sezoně se v té nadcházející rozšířil počet českých hráčů v soutěži - ze sedmi na deset. Dvojciferný počet Čechů je v Německu po deseti letech. Praha 14:56 17. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Čvančara je jedním z českých fotbalistů, kteří se nově představí v Bundeslize | Foto: Fotobanka Profimedia | Zdroj: Profimedia

Posledním přírůstkem do české legie se stal v úterý gólman Matěj Kovář, který vyměnil Manchester United za Leverkusen. „Jelikož jsem přišel až k začátku sezony, tak předpokládám, že bude asi nějakou dobu trvat, než se dostanu do brány. Ale věřím, že ukážu kvality a doufám, že se postupem času vypracuju na pozici číslo jedna,“ říkal Matěj Kovář po přestupu do Leverkusenu v nahrávce pro agenturu Sport Invest, která ho zastupuje.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 V Bundeslize se od nového ročníku představí čeští fotbalisté Matěj Kovář, Václav Černý a Tomáš Čvančara

Talentovaný brankář je vzhledem k pozdnímu přesunu z Anglie do Německa alespoň pro začátek nové bundesligové sezony smířený s rolí týmové dvojky.

V Bayeru se potká s útočníky Adamem Hložkem a Patrikem Schickem, který v sezoně 2021/22 skončil v tabulce střelců druhý za bývalým kanonýrem mnichovského Bayernu Robertem Lewandowskim.

Kvůli zranění a operaci přitahovačů by se Schick měl do zápasů zapojit až v říjnu. Víc českých hráčů najdeme po letním přestupovém období také ve Wolfsburgu. Lukáše Ambrose, který se v únoru stal nejmladším Čechem, který kdy v Bundeslize nastoupil, doplnil po příchodu z nizozemského Twente reprezentační záložník Václav Černý.

Fanouškům se společně ukázali v klubové televizi „Vlků“ ve videu, kde soutěžili v tradičním kvízu jeden na jednoho. A podle obou zvládá hůř porážky Václav Černý, který je podle svých slov nesnáší.

Posledním nováčkem v Německu je útočník Tomáš Čvančara. Poté, co pomohl Spartě v domácí lize k ukončení devítiletého čekání na titul, se upsal Mönchengladbachu.

„Každý, kdo začne hrát fotbal, se chce jednou dostat do TOP soutěže. A já samozřejmě nebyl výjimkou. Měl jsem několik nabídek, ale vybral jsem si Borussii, protože jsem cítil, že o mě hodně stojí. Viděl jsem pár videí, ze kterých bylo zřejmé, jak skvělé fanoušky klub má. Takže se nemůžu dočkat, až zažiju atmosféru na stadionu,“ řekl Čvančara v rozhovoru pro klubovou televizi.

Král má nové angažmá, defenzivní záložník se po odchodu ze Schalke upsal Unionu Berlín Číst článek

Nového zaměstnavatele má taky záložník Alex Král. Místo boje o návrat do nejvyšší německé soutěže se Schalke, které v posledním ročníku spadlo, bude hrát skupinu Ligy mistrů s Unionem Berlín.

V Hoffenheimu zůstal obránce Pavel Kadeřábek, na konec minulé sezony v Augsburgu, kdy pravidelně chytal, se pokusí navázat Tomáš Koubek.

Další gólman Jiří Pavlenka se z českých hráčů představí jako první. Se spoluhráči z Brém se už v pátek pokusí zastavit Bayern Mnichov, tedy tým, co za posledních jedenáct let nepustil nikoho jiného na německý fotbalový trůn.