Všechno se zlomilo hned prvním dobrým zápasem, říká Čvančara o angažmá v Mönchengladbachu

Fotbalový útočník Tomáš Čvančara po přestupu ze Sparty odehrál za Mönchengladbach všechny tři dosavadní zápasy v nejvyšší německé soutěži v základní sestavě a hned v tom prvním dal dva góly v Augsburgu. Nyní se s českou fotbalovou reprezentací připravuje na utkání s Albánií a Maďarskem. V rozhovoru pro Radiožurnál Sport prozradil, jak si v novém angažmá zvedl sebevědomí nebo kde v Německu bydlí. Mönchengladbach 11:44 5. září 2023

Tomáši, už od příchodu do Mönchengladbachu bylo jasné, jakou budete mít pozici v týmu, nebo jste si to musel vybojovat v přípravě?

Psalo se o tom, že to byl třetí nejdražší přestup. Samozřejmě se mi pak do hlavy dostalo to, že bych mohl dostávat víc prostoru. Pokud bych ale v přípravě nepodával dobré výkony, tak by nebylo možné, abych tolik hrál. Týmy mají posily za několik milionů eur a stejně vysedávají na lavičce.

Kdy jste během přípravného období pocítil, že byste měl začínat?

Překvapilo mě to, že jsem tam přijel asi v úterý a hned v pátek se jelo na soustředění. Naskočil jsem do prvního přáteláku a byl jsem překvapený, že mě dal trenér hned do základní sestavy. I na přátelské utkání tam přijelo z Gladbachu sedm tisíc fanoušků. Chtěl jsem ukázat, že na to mám, a hned první gól mi hodně pomohl. Spoluhráči mě začali jinak vnímat a vzrostlo mi sebevědomí. Zlomilo se to prvním zápasem, kdy jsem si řekl, že tady nebudu do počtu a chci něco dokázat.

Za další dva zápasy jste vstřelil hattrick. Co to s vámi udělalo?

Nic. Byl to jen přátelák. Všichni si pamatujeme na jednoho českého hráče, který dal hattrick v Bundeslize. Zpráv mi přišlo milion, ale nechci si do hlavy pouštět to, že jsem dal tři góly v přáteláku. Ve finále to nic neznamená, záleží až na výkonech v lize.

V bundesligovém debutu jste vstřelil dva góly a také se připomínalo jméno Martina Fenina. Je to pro vás memento, že ani takový vstup do angažmá vám nic nezaručí a je potřeba dál makat?

Samozřejmě. Teď dva zápasy jsem bez gólu a nikde není psané, že se po reprezentační pauze vrátím a proti Darmstadtu budu hrát.

Už jste si v Německu našli bydlení nebo žijete na hotelu?

Našli jsme si vlastní bydlení. Je to pěkný dům na vesnici, kde žije pár důchodců. Máme tam klid, nikoho nezajímáme, což je pro nás ideální. Pro rodinný život je to skvělé. V kabině si člověk kamarády dělá těžko a nikoho tam ze začátku nemá. Začínáme se ale socializovat a bude to lepší.

Jak vypadá ta socializace?

Přemlouvám spoluhráče, aby s námi někam chodili. Třeba z Juliana Weigla, což je skvělý fotbalista, hrál v Dortmundu a v reprezentaci, jsem měl respekt. Byl to první kluk, který za mnou v kabině přišel a hned druhý den mě pozval k němu domů na oběd. Nejúspěšnější hráč, ze kterého bych měl mít největší respekt, tak za mnou přišel a všechno to ze mě shodil.

Jak se v Německu perou s vaším příjmením?

Myslím si, že už to zvládají v pořádku. Občas se mě někdo zeptá, jak se to vyslovuje, ale už je to lepší než před měsícem.

Komentátorům dáváte docela dost šancí, aby se to mohli naučit...

Ano. Udělali jsme docela pěkné video na instagramu Mönchengladbachu, takže tam si to mohli pustit a naučit se to.