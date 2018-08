Trenér Hoffenheimu Nagelsmann: Estetika hry je pro mě důležitá, Kadeřábek může být nejlepší v Evropě

V roce 2016 nastoupil na lavičku Hoffenheimu a v osmadvaceti letech se stal nejmladším trenérem v historii Bundesligy. Julian Nagelsmann v mnulé sezoně dovedl svůj tým ke třetému místu v lize a letos své svěřence včetně Pavla Kadeřábka povede i v Lize mistrů. Mnichov 15:47 26. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Julian Nagelsmann. | Foto: Michael Dalder | Zdroj: Reuters

Kde jsou silné stránky Pavla Kadeřábka?

Především v neuvěřitelné fyzické síle, jak pořád „mašíruje“ podél postranní čáry a na plné pecky. Také se stále rozvíjí v práci s míčem a je stále nebezpečnější před brankou. Nemá problémy v útoku ani v obraně. Ale oceňuji také jeho srdce, jeho mentalita je výjimečná.

Na čem musí ještě Pavel pracovat, aby byl skutečnou mezinárodní třídou?

Myslím, že právě na tom, aby byl před brankou nebezpečnější, aby se uměl dostat do brankových příležitostí. A pak je následně dokázal proměňovat. Zatím dává málo gólů na to, do kolika se dostane šancí. Bylo by fajn, kdyby z toho více vytěžil, byl efektivnější. Přesto myslím, že na své pozici je jedním z nejlepších obránců v Bundeslize. Pokud se zlepší v té efektivitě, jsem přesvědčený, že bude i jedním z nejlepších v Evropě.

Když mluvíte o mentalitě, pasuje Kadeřábek do klubu, jako je Hoffenheim?

Lidsky je to super „týpek“. Vždy si s ním mohu dobře pokecat, naslouchá. Přestože je rodinný typ, ale takový, který se pro tým a kabinu může v dobrém přetrhnout.

'Krása hry je důležitá, ale fotbal rozhodují výsledky'

Sledoval jste zápasy mistrovství světa? Podařilo se vám v nich něco najít, odhalit?

Neviděl jsem tolik zápasů a v těch, co jsem viděl, jsem nenašel nic objevného, převratného. Přiznám se, že ten turnaj mě až tak nezaujal. Prostě to nebylo „moje“ MS. Radši jsem sám inovativní a pokouším se najít nové věci, přístupy. Dívat se na fotbal jinak, než, jak se to běžně dělá. Všiml jsem si jedné věci, že standardní situaci stále více získávají na důležitosti a padá z nich ještě více gólů. Jinak nic světoborného.

Vždy jsem si myslel, že mistrovství světa je takové volnomyšlenkářské, kde se dá leccos předvést, ukázat, vyzkoušet. Kde estetická, krásná hra má mít navrch. Ale ne tento extrémní tlak, boj o pracovní „místa“ v klubu, případně u svazu. Protože v případě neúspěchu přece nejde vyhodit všechny zaměstnance svazu. V klubu je to tak, že když se sestoupí, tak se škrtne pár pracovních míst, aby se ušetřilo.

Proto jsem měl vždy pocit, že u německé reprezentace všechno funguje, že Joachim Löw má pevnou pozici a bude chtít hrát hezký fotbal. Ale tentokrát to bylo tak nějak jinak, někam se to posunulo. Určitou roli v tom sehrálo i zpravodajství kolem věcí okolo týmu. A samozřejmě po předčasném vyřazení ve skupině se objevilo mnoho negativního v německém tisku. Ale jako by to bylo celosvětové. Argentinský trenér Sampaioli byl kvůli Messimu neustále pod tlakem.

Myslím, že při předchozích šampionátech to tak nebylo. Tady jsem nabyl dojmu, že se jen vytváří tlak, že je nutné najít „úderné titulky“, vyšťourat věci, které kolem týmu snad ani nejsou. Jako kdyby to okolo bylo důležitější než fotbal samotný. Překvapilo mě, jak málo skutečně fotbalových analýz jsem si během tohoto mistrovství světa mohl přečíst. Proč jeden tým porazil druhý. Teď se spíš psalo o tom, jestli má Axel Witsel nové kudrlinky, nebo ne. To nemá s fotbalem nic společného.

Jak je pro vás a pro Hoffenheim důležitá estetika, krása zápasů?

Pro mě je velmi důležitá. Věřím, že je to snad vidět, jak je pro mě důležitá. Samozřejmě se nemohu schovat před tím, že jsou fáze utkání nebo ligy, kdy jde jen o výsledek. Fotbal je přece jen sport, kde rozhodují výsledky. A „trvanlivost“ trenéra se odvíjí od toho, jaké má výsledky. Ale samozřejmě nejkrásnější vítězství je to s krásným fotbalem. Takové zápasy mám nejraději. Ale než bych „krásně“ prohrál, samozřejmě raději vyhraji i bez krásy. Ale jinak mám jasné pořadí: Nejprve vítězství s krásným fotbalem, pak jen vítězství a nakonec následuje porážka.

Ale obecně si myslím, že lidé na stadionech a u televizí platí pořádné peníze především za to, aby „něco“ viděli. Něco pořádného. Proto jim také musíme „něco“ nabídnout. Nemůžeme si stěžovat, protože naše povolání skutečně není špatně placené. Proto také musíme zkoušet být odvážní ve hře.

Už jsem jednou mluvil o tom, že doufám, že lidé respektují, že občas musíme dát o přihrávku dozadu navíc, abychom se rozjeli k novému útoku. Ale není to nic pro to, aby na nás museli pískat. My se vždy snažíme hrát co nejúčinněji, tak abychom se posouvali k brance soupeře. Ale samozřejmě že ne vždy je to možné. Někdy se hráči dostanou do složité situace, kterou musejí vyřešit. I nestandardně. Přestože se mi to nemusí úplně líbit, ale tak to prostě je.

Přesto je krása ve fotbale pro mě důležitá, ale samozřejmě nestojí nad vším. Mám rád, když hrajeme fotbal. Vždyť se tomu tak říká „hrát fotbal“ a ne „bojovat fotbal“ nebo „nakopávání dlouhých míčů“. To hraní má pro mě smysl té krásy, je to to, co by mělo přinášet radost.

Očekáváte podobný přístup také od dalších týmů?

To si přece každý musí rozhodnout sám, jak to chce mít, jak chce hrát. Každý trenér má vlastní myšlenky a záměry o hře i o kráse fotbalu. Je to jako s kalhotami. Někdo nějaké džíny považuje za nádherné, druhý za odporné. Každý má vlastní vkus a smysl pro krásu. Případně nějakou představu. Já jsem neměl žádnou představu, jen jsem prostě měl přání hrát krásný fotbal. Ale přesto jsem měl vždy trochu strach, že kvůli náhledu veřejnosti a velkému očekávání fotbal jako takový trpí. Ten požadavek atraktivity svazuje, k tomu se přidává ten velký tlak.

Musím se zastat našeho povolání, protože toto všechno je náročné především pro trenéry. Pro hráče to není tak dramatické, protože jejich smlouvy kluby dodrží, i když budou hrát šest týdnů špatně. U trenéra to tak není. A tím tedy trpí tak atraktivita a krása hry, protože se musí vyhrávat. Všechno je to pak v začarovaném kruhu. Noviny píší o tom, že atraktivita trpí, trenéři něco nového vyzkouší, pak se ale stejně zase prohraje, pak člověk zase dostane „facku“.

Ale jak z toho ven? Mělo by nám jít o tom nabídnout co nejvíce atraktivní fotbal, aby stadiony byly plné. Pomohlo by tomu, kdyby v celé této branži bylo méně tlaku. Nejen v médiích, ale obecně pokud se mluví o fotbale. Chránit ho a zároveň udělat něco pro jeho atraktivnost. Každý si sám rozhoduje, co pro to udělá. Přece nemůže jít jen o vítězství. A když vyhraješ každý druhý zápas, nesmí být zpravodajství jen kritické.