VIDEO: Schick se parádně trefil proti Bayernu, Leverkusen ale šlágr nezvládl. Jankto pálil v Itálii

Schickova velká chvíle přišla už ve 14. minutě. Po rohovém kopu rozehraném na krátko přilétl míč do vápna Bayernu, kde se do něj z voleje opřel český útočník a parádní trefou poslal Leverkusen do vedení. Brankář Manuel Neuer se za Schickovou dělovkou jen ohlédl.

Potom Schick ohrozil Neuera ještě jednou, jenže tentokrát si německý brankář s jeho pokusem poradil. A když se přeci jen povedlo Schickovi Neuera pokořit podruhé, jeho gól neplatil kvůli ofsajdu.

Vedení vydrželo Leverkusenu do závěru první půle, kdy chyboval brankář Lukáš Hrádecký a daroval jasnou šanci Robertu Lewandowskému, který v pohodě vyrovnal.

Ve druhém poločase se dlouho zdálo, že utkání dospěje k remíze, jenže v nastavení se po další chybě domácích znovu prosadil kanonýr Lewandowski a zařídil Bayernu vítězství 2:1.

Souboj o čelo Bundesligy tak nakonec zvládl Bayern a dostal se na první místo tabulky. Leverkusen, který utrpěl teprve druhou porážku v sezoně, je druhý a ztrácí na svého sobotního soupeře dva body.

Jankto se trefil v Itálii, Škoda v Turecku

Reprezentační záložník Jakub Jankto vstřelil v italské Serii A čtvrtý gól v sezoně. Ve 13. kole pomohl Sampdorii Janov k vítězství 3:1 nad Crotone. Kromě branky si připsal i asistenci.

Nejdřív v 26. minutě našel před bránou Mikkela Damsgaarda, který poslal jeho tým do vedení, a o deset minut sám zvýšil na 2:0 z dorážky. Nováček z Crotone pak sice snížil, ve druhé půli ale pojistil vítězství Sampdorie Fabio Quagliarella. Sampdoria se výhrou posunula na desáté místo, Crotone zůstalo poslední.

Útočník Milan Škoda se trefil ve druhém utkání v řadě, ale ani jeho gól neodvrátil porážku Rizesporu 1:2 na půdě Trabzonsporu. Pro Škodu to byl třetí gól v sezoně.

Rizespor díky Škodovi vedl, když bývalý hráč Slavie proměnil penaltu. Jenže po přestávce rovněž z pokutového kopu vyrovnal Ekuban a pak překlopil skóre na stranu Trabzonsporu Djaniny.

Italská fotbalová liga - 13. kolo:

Fiorentina - Hellas Verona 1:1 (19. Vlahovič z pen. - 8. Veloso z pen.), Sampdoria Janov - Crotone 3:1 (26. Damsgaard, 36. Jankto, 65. Quagliarella - 45.+1 Simy z pen.).

Turecká fotbalová liga - 13. kolo:

Göztepe - Hatayspor 0:1, Malatyaspor - Kasimpasa 2:0, Trabzonspor - Rizespor 2:1 (za hosty gól Škoda), Gaziantep - Fenerbahce 3:1.

Německá fotbalová liga - 13. kolo:

Augsburg - Eintracht Frankfurt 0:2 (53. vlastní Framberger, 87. Ilsanker), Lipsko - Kolín nad Rýnem 0:0, Mohuč - Brémy 0:1 (90. Dinkci), Mönchengladbach - Hoffenheim 1:2 (34. Stindl z pen. - 75. Kramarič, 86. Sessegnon), Schalke - Bielefeld 0:1 (53. Klos), Leverkusen - Bayern Mnichov 1:2 (14. Schick - 43. a 90.+3 Lewandowski).

Španělská fotbalová liga - 14. kolo:

Atlético Madrid - Elche 3:1 (41. a 59. Suárez, 80. Costa z pen. - 64. Boye), FC Barcelona - Valencie 2:2 (45.+4 Messi, 52. Araújo - 29. Diakhaby, 69. Gómez), Levante - San Sebastian 2:1 (28. Roger, 87. De Frutos - 22. Isak), Pamplona - Villarreal 1:3 (70. R. Torres z pen. - 7. a 86. Moreno, 29. Niňo).

Anglická fotbalová liga - 14. kolo:

Crystal Palace - Liverpool 0:7 (44. a 68. Firmino, 81. a 84. Salah, 3. Minamino, 35. Mané, 52. Henderson), Southampton - Manchester City 0:1 (16. Sterling), Everton - Arsenal 2:1 (22. vlastní Holding, 45. Mina - 35. Pépé z pen.).