Schick před šlágrem s Bayernem věří, že Leverkusen vydrží v boji o titul. O přestupu nepřemýšlel

Bude to zřejmě jeden z nejsledovanějších fotbalových zápasů tohoto víkendu napříč evropskými ligami. V německé nejvyšší soutěži se utkají domácí Bayer Leverkusen, za který nastupuje i český útočník Patrik Schick, a slavný Bayern Mnichov, bundesligový suverén posledních let. V nedělním zápase půjde o první místo v tabulce, ostatně podobné to bylo v duelu těchto týmů i před necelým rokem na stejném místě, na stadionu v Leverkusenu. Leverkusen 14:45 16. října 2021

Bylo to krátce před Štědrým dnem, útočník Bayernu Robert Lewandowski a gólman stejného klubu Manuel Neuer dostali před zápasem velkou kytici - čerstvě totiž nastupovali jako nejlepší hráč, respektive brankář FIFA za rok 2020. A do této sváteční atmosféry chvíli na to významně přispěl i český reprezentant Patrik Schick.

Po rohovém kopu trefil míč levačkou ze vzduchu dokonale a vstřelil jeden z nejhezčích bundesligových gólů minulé sezóny.

‼️ In case you missed it, Patrik Schick's goal is an absolute must-watch ‼️ pic.twitter.com/To85EzDQHD — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) December 21, 2020

Protože ale další gól Schicka neplatil kvůli ofsajdu a zmíněný Lewandowski vstřelil dvě regulérní branky, domácí Leverkusen Bayernu těsně podlehl, a právě v tomto období také začal na suverénně nejlepší celek minulých ročníků ztrácet.

„Do Vánoc jsme byli na špici, tuším, že na Bayern jsme ztráceli dva body. Vypadá to, že nyní by mohla být situace podobná. Snad se poučíme a budeme bojovat o titul třeba až do konce,“ vyprávěl Radiožurnálu Patrick Schick na posledním reprezentačním srazu, při kterém dal branku Bělorusku, svou sedmnáctou v reprezentačním áčku.

Patriku Schickovi se v úvodu sezony daří. Věří, že s Leverkusenem může bojovat o titul

Teď může po krátké přestávce zase přidávat góly v Bundeslize, kde se mu od začátku nové sezóny daří - před aktuálním kolem byl druhým nejlepším střelcem soutěže za Norem Haalandem z Dortmundu.

„Je samozřejmě dobře, že mi to tam padá, ze začátku sezony je to pro útočníka hodně důležité. Ale máme za sebou jenom sedm zápasů, může přijít například nějaké zranění, cokoliv...“

„Hrajeme atraktivní útočný fotbal, v Leverkusenu na to máme hráče. Myslím, že oproti loňské sezoně hrajeme o mnohem víc jako tým, a to i co se týče klimatu v kabině. Pak je to vidět i na hřišti,“ věří Patrik Schick, který se bude snažit aby byl dál vidět i jako elitní útočník.

Nedávno dostal dodatečně cenu pro druhého nejlepšího střelce a za nejhezčí gól letošního EURA, a sám vnímá, že se od něj branky budou čekat i dál. Ale není to prý nic, co by mu mělo ubližovat.

„Naopak, myslím si, že se budu cítit ještě lépe,“ myslí si Schick. Podle něj je tlak je v tomto případě privilegiem, protože jako elitní útočník potřebuje cítit, že na něj tým spoléhá. Teď konkrétně zase bundesligový Leverkusen, za který nastupuje druhou sezónu.

„Po povedeném evropském šampionátu tam nějaké nabídky byly, ale popravdě jsem ani neměl v hlavě někam přestupovat. Od začátku jsem byl rozhodnutý, chci být tento rok v Leverkusenu a chci mít mnohem lepší sezonu než byla ta loňská,“ plánoval Patrik Schick a úvod soutěže mu dal naději - v sedmi zápasech Bundesligy dal zatím šest gólů. Za celou minulou sezonu jich vstřelil devět.