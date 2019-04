Tři sta knih článků i rozpadlé manželství. FAČR ocenil archiváře za rozvoj českého fotbalu

Fotbalu se věnují často i celý život, jen nejsou tolik vidět, protože velkou část kariéry nestřílí góly ani jim nezabraňují. Působí v různých klubech napříč republikou a spojuje je oddanost k nejpopulárnější hře planety. Právě tyto nadšence každý rok odměňuje Česká fotbalová asociace Cenami Václava Jíry a dvě hlavní letos dostali archiváři Sparty a Slavie. Praha 9:31 3. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Archivář Sparty Václav Boreček. | Foto: Michal Krumphanzl | Zdroj: ČTK

Jestli znáte starší filmy o rodině Homolkových, asi si pamatujete i hlášku, „ten fotbal si musíš prosadit“. Sparťanský archivář Václav Boreček si fotbal prosadil tak, že se mu kvůli tomu rozpadl vztah, ale teď už se tomu usmívá.

Tři svázaných knih článků i rozpadlé manželství. FAČR ocenil archiváře za rozvoj českého fotbalu

„Nechtěla, abych to dělal. Fotbal neměla ráda. Já s tím žiju, mám tady plno fotbalových věcí, tak jsme se rozvedli, no,“ řekl Radiožurnálu Václav Boreček, který je fotbalu oddaný tak, že se každý den po své běžné práci ještě další čtyři hodiny věnoval archivu.

„Měl jsem všechny noviny, všechno vystříhal, hlavně dobré články o Spartě. Bylo jich strašně moc, tři sta svázaných knih,“ přiznal archivář, který by rád zaznamenával velké úspěchy svého klubu, ale snad ještě větší radost by mu udělala pořádná místnost, kde by si lidé slávu Sparty mohli připomínat.

„Snad budeme síň slávy mít. Pamatujete, jaká byla síň slávy na staré Spartě? Trofeje atletů, boxerů, cyklistů, nebyl tam jen fotbal. Bylo to super, chodily tam návštěvy a všechno,“ říká Boreček.

To slávisté už své klubové muzeum mají, ostatně oceněný archivář Karel Zuska se na tom také podílel. I on by si přál další úspěchy svého oblíbeného klubu. A nejen to.

„Už se pomalu připravuju, kdo to vezme po mně, protože mám za chvilku osmdesátku. Už mám pět mistrovských titulů, tak bych chtěl letos ještě další,“ přiznal Karel Zuska, který byl společně s dalším archivářem Václavem Borečkem, někdejším vedoucím národního týmu Jaroslavem Dudlem a bývalým reprezentantem Rostislavem Vojáčkem odměněný za rozvoj českého fotbalu.