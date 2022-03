Fotbalisty Slovácka a Baníku čeká šlágr o čtvrté místo. Ostravský kouč Smetana varuje před kvalitou soupeře

„Určitě věřím, že skončíme lépe než Slovácko a že to nebude nějaké šesté místo. Ale to se samozřejmě ukáže na konci sezony,“ říkal emotivně brankář a kapitán Baníku Jan Laštůvka po podzimní prohře v polovině října.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Českou fotbalovou ligu čeká šlágr o čtvrté místo mezi Baníkem a Slováckem

Tehdy měl na jednom gólu podíl a cítil, že Baník prohrál i kvůli němu. A závazek do konce sezony ostravský tým plní, momentálně je v tabulce před Slováckem - i když po poslední remíze s Libercem jen díky lepšímu skóre.

Trenér Ondřej Smetana má ze soupeře pochopitelný respekt. „Je to velmi kvalitní soupeř, který se na jaře sice rozjíždí trochu pomaleji, ale všichni tušíme, že se rozjedou, kvalitu na to mají,“ řekl Radiožurnálu Smetana.

Také jemu podzimní prohra trochu uvízla v hlavě, už tehdy bylo totiž jasné, že právě tito dva soupeři budou bojovat za nejlepší trojicí o čtvrté místo.

Kúdelova kauza je u konce. Reprezentační obránce stáhl odvolání ke sportovní arbitráži v Lausanne Číst článek

„Měli jsme tehdy na vítězství, zápas se lámal ve druhé polovině šancemi, které jsme neproměnili. Oni potom proměnili standardku. Hráli jsme těžký a vyrovnaný zápas s kvalitním soupeřem, to samé očekáváme na Slovácku,“ přidává Smetana.

Každopádně teď při uvolněné kapacitě se dá na hřišti Slovácka očekávat kvalitní souboj před bouřlivou atmosférou. Záložník Baníku Dominik Janošek v týmu soupeře během své kariéry také hrál a do Uherského Hradiště se moc těší.

„Slovácko je kvalitní mančaft, který nám nedá nic zadarmo, my se o to ale popereme. Snad přijde co nejvíce lidí a bude co nejvíce naplněný stadion. My uděláme vše, abychom uspěli,“ doplňuje Janošek.

Zápas mezi Slováckem a Baníkem začíná v 15.00. Na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport o něm uslyšíte v reportážních vstupech.

Fortuna liga (PLATNÉ K 12. 3. 2022) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 24 19 3 2 60:16 60 2. Plzeň 24 19 3 2 46:16 60 3. Sparta 24 15 6 3 51:27 51 4. Ostrava 24 13 7 4 50:32 46 5. Slovácko 24 14 4 6 41:25 46 6. Ml. Boleslav 24 9 3 12 37:38 30 7. Liberec 24 8 6 10 26:33 30 8. Č. Budějovice 24 7 8 9 33:38 29 9. Hr. Králové 24 6 10 8 28:35 28 10. Olomouc 24 6 9 9 33:31 27 11. Zlín 24 7 4 13 27:42 25 12. Jablonec 24 4 11 9 19:38 23 13. Bohemians 1905 24 6 4 14 28:48 22 14. Teplice 24 6 3 15 25:40 21 15. Pardubice 24 4 8 12 28:52 20 16. Karviná 24 1 7 16 20:41 10