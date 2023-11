Je to komplikace, nebudeme si nalhávat opak, říká trenér reprezentace Šilhavý o vyřazení trojice hráčů

Podle trenéra fotbalové reprezentace Jaroslava Šilhavého nešlo udělat nic jiného než trojici hráčů Jakub Brabec, Vladimír Coufal a Jan Kuchta po jejich návštěvě nočního klubu v Olomouci vyřadit z mužstva. Olomouc 18:53 19. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhavý během utkání kvalifikace mistrovství Evropy proti Polsku | Foto: Reuters, Kacper Pempel | Zdroj: Reuters

Český kouč na tiskové konferenci připustil, že vypadnutí členů základní sestavy před pondělním závěrečným utkáním kvalifikace mistrovství Evropy proti Moldavsku je pro něj komplikací, věří však, že tým si poradí i bez nich. Přestože národnímu celku stačí k postupu na šampionát remíza, Šilhavý chce hrát na vítězství.

Trojice opor místo přípravy na utkání v noci dnešek v olomouckém nočním klubu popíjela alkohol a vydržela až do ranních hodin. „Když jsem se to dozvěděl, bylo to pro mě velké zklamání a velká komplikace. Další věci, které potom následovaly, nešly udělat jinak,“ řekl Šilhavý.

„Hráči byli taky přepadlí. Omluvili se týmu, ale to je prostě po tom, co se stalo, málo. Uvědomili si, co udělali. Hrozně je to mrzelo, ale už se stalo. Musejí za to nést následky, proto opustili sraz,“ doplnil dvaašedesátiletý trenér.

Všichni tři hráči nastoupili v základní sestavě při páteční remíze 1:1 v Polsku. Brabec s Coufalem jsou podle počtu startů v aktuálním reprezentačním výběru druhý a třetí nejzkušenější. „Komplikace to pro nás samozřejmě je, to si nebudeme nalhávat. Kluci měli být připraveni k zápasu a hrát. Věřím ale, že tady máme dostatek kvalitních hráčů, kteří tyto nahradí,“ uvedl Šilhavý.

Narychlo musel předělávat zahajovací jedenáctku. „Věřím tomu, že sestava, kterou jsme teď udělali a připravujeme ji na zítra, bude schopná cíle dosáhnout taktéž. Budeme věřit našemu odhodlání chtít ten postup získat, spíše než myslet na to, co se stalo, že něco nahrazujeme. Prostě chceme postoupit na EURO,“ řekl Šilhavý.

Jeho svěřenci drží na postupovém druhém místě skupiny dvoubodový náskok před Moldavskem a v přímém souboji o účast na šampionátu v Německu jim stačí nerozhodný výsledek. „Ve finále by nám samozřejmě stačila remíza, ale na ni se určitě hrát nedá. Samozřejmě uvidíme, jak se bude zápas vyvíjet, ale jednoznačně chceme jít dopředu, být aktivní,“ prohlásil Šilhavý.

„Chceme dát góly a zápas rozhodnout. I když víme, že soupeř zaslouží respekt. Prohrál v kvalifikaci stejně jako my jen jedno utkání. V poslední době měl velmi dobré výsledky,“ doplnil kouč, jemuž po konci kvalifikační skupiny vyprší po 30. listopadu smlouva u české reprezentace.