Fotbalistům budou proti Anglii fandit i nevidomí. Zápas bude provázet speciální komentář

Čeští fotbalisté budou mít na pátečním zápase proti Anglii netradiční podporu. V kvalifikačním utkání o postup na EURO 2020 jim budou v Edenu fandit také nevidomí a slabozrací fanoušci. Reprezentace se tak připojí k projektu Světlušky a Radiožurnálu Nevidomý fanoušek. Praha 13:37 7. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nevidomí fanoušci na hokeji | Foto: Jan Brychta | Zdroj: Český rozhlas

Projekt Nevidomý fanoušek začal před rokem na fotbalovém derby Sparty proti Slavii. Od té doby si nevidomí sportovní příznivci užili atmosféru například na zápase hokejové reprezentace, na tenisovém turnaji nebo na basketbalu.

Radiožurnál a projekt Světluška přinesly nevidomým fanouškům basketbalový zápas Česka s Polskem Číst článek

Na začátku září jim reportéři Radiožurnálu poprvé přiblížili dokonce i divadelní představení – hru Lež v divadle Verze. Nadcházející fotbalový zápas bude opět doprovázet speciální komentář pro nevidomé a slabozraké.

Ten se od klasického rozhlasového přenosu liší hned v několika ohledech, akcentuje například popis jednotlivých hráčů, jejich gestikulaci, dění na tribunách nebo u laviček náhradníků.

Fotbalistá českého národního týmu slaví | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

Utkání české fotbalové reprezentace proti Anglii se speciálním komentářem se bude hrát v pátek 11. října od 20.45. A na blížící se utkání se už chystá i redakce Radiožurnálu. Zápas totiž také vysílá živě.

„Velmi nás těší, že se do projektu Nevidomý fanoušek rozhodla zapojit i Fotbalová asociace České republiky, a vybrala si k tomu nejočekávanější kvalifikační utkání roku. Společně rozsvítíme další stadion a přineseme zrakově postiženým další obrovský sportovní zážitek,“ poznamenal šéfredaktor Radiožurnálu Ondřej Suchan.

„Projekt Nevidomý fanoušek se postupně rozrůstá i do dalších sportovních odvětví. A právě k tomu jsme směřovali – inspirovat k hledání chytrých řešení, jak zpřístupnit lidem s postižením zraku mainstreamovou zábavu. Je to zkušenost, kterou hrdě předáváme do European Blind Union jako příklad dobré praxe v Česku,“ uvedla Gabriela Drastichová, která vede projekt Světluška.