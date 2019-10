Možná poprvé jsem viděl tátu se slzami v očích, popisoval po výhře nad Anglií šťastný střelec Ondrášek

Je mu 30 let a v životě už zažil i těžká období. Na večer 11. října 2019 bude ale fotbalista Dallasu Zdeněk Ondrášek vzpomínat rád. Poprvé nastoupil za českou reprezentaci, a hned v evropské kvalifikaci rozhodl gólem o výhře 2:1 nad favorizovanou Anglií. Praha 9:24 12. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radost Zdeňka Ondráška po jeho premiérovém gólu za národní tým do branky Anglie | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

„Jsem strašně rád, když vidím všechny tak šťastné. Myslím si, že táta měl slzy v očích, bylo to možná poprvé, co jsem ho tak viděl. Byl to neuvěřitelná večer,“ říkal po utkání nadšený Zdeněk Ondrášek.

Fotbalista s přezdívkou Kobra sám ani moc nepočítal, že by se hned proti Anglii dostal do hry. Trenér Jaroslav Šilhavý ho ale v 65. minutě vypustil na trávník a dal mu při střídání přednost před Michaelem Krmenčíkem.

„Když sem přijel, tak se na tréninku jevil velice dobře. Byl přímočarý, padalo mu to do brány a byl i pozitivní, když jsme se s ním bavili. Myslím, že všechny tyto aspekty nám v tom rozhodnutí pomohly,“ popisoval kouč Šilhavý.

A Ondrášek se reprezentačnímu trenérovi odvděčil. Na hřiště šel z lavičky se zdravým sebevědomím. „Kúdela mi říkal: ‚Dáš góla?‘ A já ihned odvětil: ‚Dám, no‘,“ vyprávěl Ondrášek.

Jak třicetiletý útočník Dallasu řekl, tak taky udělal. A jeho jméno v 85. minutě skandovali všichni čeští fanoušci na stadionu. „Upřímně, já jsem to ani neslyšel, vůbec nevím, kde jsem byl. Už mi ale někdo říkal, ať si to později pustím,“ říkal šťastný střelec gólu.

Na tuto premiéru Zdeněk Ondrášek určitě nezapomene, vždyť rozhodl utkání s Anglií.