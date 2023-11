‚Skandál, šok, ostuda, facka týmu.‘ Je to absolutně neprofesionální, říká kouč Straka o aféře fotbalistů

Vedení národního týmu vyřadilo před klíčovým utkáním kvalifikace mistrovství Evropy proti Moldavsku trojici Jakub Brabec, Vladimír Coufal a Jan Kuchta. V noci na neděli porušili interní pravidla, když podle fotek webu iSport.cz navštívili bar v Olomouci. „Je to absolutně neprofesionální. Kladu si otázku, proč to ti hráči udělali,“ říká fotbalový trenér František Straka v rozhovoru pro Radiožurnál Sport. Rozhovor Praha 16:34 19. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Je to absolutně neprofesionální. Kladu si otázku, proč to ti hráči udělali,“ říká fotbalový trenér František Straka o aféře fotbalových reprezentantů | Foto: der Plankenauer | Zdroj: Reuters

Jaká byla vaše první reakce, když jste se tuto informaci o prohřešku zmíněné trojice dozvěděl?

Abych pravdu řekl, byl jsem neskutečně šokovaný, že se něco takového může stát. Vůbec mi to nedochází. Sám si kladu otázku, jak je tohle možné, a proč to ti hráči udělali. Před takto důležitým zápasem, to mi hlava nebere. Nemám na to odpověď. To je absolutně neprofesionální, je to skandál. Nemůže se to stát.

Je trest v podobě vyhazovu ze stávajícího srazu pro hráče podle vás úměrný prohřešku?

Tohle je krok, který musel jasně přijít. Máme před nejdůležitějším zápasem, ještě jsme nepostoupili. To, že hráči někam odjedou, mi připadá, jako by si mysleli, že máme všechno v kapse. Což vůbec není pravda. Nejdřív ten bod aspoň musí získat, ale sami dobře víme, jak je to těžké. Jestli chceme v pondělí hrát na bod, tak na to můžeme zapomenout.

Tohle se nesmí stát, o to víc je národní tým pod obrovským tlakem včetně všech, kteří u toho jsou. Jsem opravdu zvědavý, jakým způsobem se hráči s touhle velice nepříjemnou situací popasují. Je to ostuda a je to víceméně i pěst na oko všem fanouškům, všem, kteří fandí našemu fotbalu a kteří mu drží palce.

Všichni tři fotbalisté, kterých se aféra týká, nastoupili v posledním utkání v Polsku v základní sestavě. Jak velký je to problém ze sportovního hlediska pro klíčový pondělní duel o postup na mistrovství Evropy proti Moldavsku?

Komplikace je to veliká, hlavně po té psychické stránce. Myslím si, že bude neskutečně důležité, aby byl mančaft mentálně dobře nastavený a připravený. Utkání bude nesmírně náročné a teď se stane tohle.

Přišla určitá facka k národnímu týmu, všem, kteří dělají maximum pro to, aby se postup podařil, všem, kteří doufají, že to zvládneme. A tohle bude asi to nejdůležitější. Věřím tomu, že kvalitu na to, abychom v utkání obstáli, máme. I když tito tři hráči nebudou k dispozici, tak si myslím, že máme alternativy, které by je mohly nahradit.

Ale spíš mě mrzí jedna věc. Vždycky jsem obdivoval Vladimíra Coufala, který byl takovým příkladem pro všechny, pro naši nastupující generaci, která má svoje sny, pro kluky, kteří se chtějí dostat do Premier League nebo Bundesligy a tak dále. On byl pro ně příkladem a teď se stane tohle.

Pro mě je to nevysvětlitelné. Kdybychom to měli v kapse a v zápase s Moldavskem bychom to potvrdili, tak ať to kluci zavřou, jdou si dát pivo a pobavit se, to k tomu patří. Ale v této situaci je to pro mě obrovské zklamání a šok. Jsem zvědavý, jestli se s tím hráči popasují.

Tři hráči národního týmu zásadním způsobem v sobotu v noci porušili interní pravidla reprezentace. Jakub Brabec, Vladimír Coufal a Jan Kuchta s okamžitou platností z rozhodnutí vedení reprezentace opustili sraz národního týmu. pic.twitter.com/LKbwGkBnL0 — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) November 19, 2023

Vy jste dlouholetým trenérem, působil jste i u národního týmu. Jaká jsou pravidla pro volný čas reprezentantů?

Pravidla jsou zaprvé jasně nastavena, co se může a co se nesmí. Musíme si uvědomit, že pokud je člověk reprezentantem naší republiky, jakýkoliv jeho krok na veřejnosti je samozřejmě ihned glosován.

Pravidla jsou jasně daná, tohle je otázka nejen trenéra, ale celého realizačního týmu včetně manažera a tak dále. Přes to každopádně nejede vlak, a když se něco takového stane, je to hrubé porušení.

Dostávám telefonáty z Německa, co se stalo, jak je vůbec možné, že si tohle hráči dovolí… Není to jen na úrovni Česka, ale opravdu se to už řeší i mimo naše území. A to jen ukazuje ten, dá se říct, nepokoj, u nás, jakým směrem se celá ta kvalifikace vyvíjela. Zaplať pánbůh, že Poláci nebyli vůbec schopní ukázat svou kvalitu, protože to je mančaft, který je složen jen z individualit, ale není to tým, který pracuje spolu.

Jsme tam, teď je důležité, abychom to dokázali potvrdit. A znovu říkám, že o to je tlak na národní tým a na hráče větší, aby tohle dokázali kompenzovat.

Na fotkách z baru je vidět i člen výkonného výboru FAČR Tomáš Neumann. Měl by rezignovat?

Přesně tak. Nezlobte se na mě, ale když tam máte ještě člena FAČR, který s nimi do toho baru jde, tak to je úplně jasná záležitost. Znovu říkám, že mi to hlava nebere, a říkám si, jak je vůbec možné, že k tomu došlo.