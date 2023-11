Předseda Fotbalové asociace Fousek v Praze jednal se šéfem UEFA Čeferinem. V Česku by chtěl více akcí

Bez zraněného záložníka Lukáše Sadílka si čeští fotbalisté naposledy zatrénovali v Praze před odletem do Polska, kde je v pátek čeká první ze dvou závěrečných zápasů kvalifikace mistrovství Evropy. A na Strahově je kromě pár novinářů a fanoušků navštívil také předseda Evropské fotbalové unie UEFA Aleksander Čeferin. Praha 11:48 15. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda Fotbalové asociace Petr Fousek v Praze jednal se šéfem UEFA Aleksanderem Čeferinem (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

„Strašně rádi se vracíme do Prahy. Je to nádherné město,“ říká o návratech do Prahy šéf UEFA Aleksander Čeferin ve videu Fotbalové asociace České republiky.

Poslechněte si, jak probíhala návštěva šéfa UEFA Aleksandera Čeferina v Praze

Naposledy byl v hlavním městě pracovně v červnu na finále Evropské konferenční ligy mezi anglickým West Hamem a italskou Fiorentinou. A po zápase tehdy na stadionu v Edenu předával zlaté medaile také dvěma hráčům, které sledoval na úterním tréninku reprezentace – zástupcům vítězného londýnského týmu Tomáši Součkovi a Vladimíru Coufalovi.

Slovinský funkcionář Čeferin ale do Prahy nepřijel primárně sledovat české reprezentanty. „Jednali jsme o záležitostech evropského i českého fotbalu. A pochopitelně se netajíme tím, že bychom po Konferenční lize, kterou jsme pořádali v červnu, chtěli přivézt do České republiky další akce. Ať už kongres, zasedání výkonného výboru, nebo nějaké další mistrovství Evropy nižší kategorie,“ prozradil předseda FAČR Petr Fousek.

Čeferin zavítal do Prahy počtvrté za poslední dva roky. Kromě tréninku národního týmu se podíval i na galavečer k oslavě 130. výročí od založení pražské Sparty.

Slovinský funkcionář si taky mimo jiné pochvaloval spolupráci s Fouskem ve výkonném výboru Evropské fotbalové unie, kde má Česko od dubnové volby po 21 letech zástupce. „Pro český fotbal je důležité, že má ve výkonném výboru svého zástupce. Díky tomu je přímo ve fotbalové vládě, pokud to tak mohu říct. Je tam, kde se dělají rozhodnutí, může na ně mít vliv a říct svůj bezprostřední názor. Mít svého zástupce ve výkonném výboru je pro českou asociaci úspěch,“ říká Čeferin.

Naopak za neúspěch by se dal považovat nepostup na mistrovství Evropy. Češi jsou aktuálně v tabulce své kvalifikační skupiny druzí. O bod před Poláky, kteří ale mají o jeden odehraný zápas víc.

A o dva před Moldavskem, se kterým se utkají v pondělí v Olomouci. „Připravujeme se na to stejně jako na každý zápas na každém srazu. S nastavením, že chceme postoupit na Euro, takže hned zvládnout utkání v Polsku, a potom nás čeká Moldavsko. Takže oba zápasy vyhrát, jinak ani nastavení být nemůžeme,“ tvrdí útočník Mojmír Chytil.

Páteční zápas Polsko – Česko ve Varšavě i pondělní duel národního týmu proti Moldavanům budou v přímém přenosu vysílat stanice Radiožurnál a Radiožurnál Sport. Oba duely se začnou hrát ve 20.45.