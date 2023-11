Pro výhru uděláme všechno, říká kapitán Polska Lewandowski. Proti Čechům se má vrátit do sestavy

Fotbalová reprezentace ve středu odletí do Varšavy k předposlednímu zápasu kvalifikace mistrovství Evropy. V pátek se národní tým utká s domácím Polskem, které ze třetího místa ve skupině ztrácí na druhé Čechy bod. Po pauze zaviněné zraněním se do polské sestavy pravděpodobně vrátí kapitán Robert Lewandowski. Praha 15:58 15. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kapitán polské reprezentace Robert Lewandowski na tiskové konferenci před utkáním kvalifikace na EURO proti Česku | Foto: Foto Olimpik/NurPhoto | Zdroj: Reuters

Hvězdný kanonýr o víkendu zařídil dvěma góly ligovou výhru Barcelony 2:1 nad Alavésem. V tomto ročníku La Ligy se trefil celkem sedmkrát, i přesto na své poměry prožívá spíš slabší období. Před nedělním duelem totiž Lewandowski neskóroval v šesti utkáních v řadě, což se mu nestalo více než dvanáct let.

„Fyzicky se cítím velmi dobře. Měl jsem sílu odehrát devadesát minut v plné intenzitě. Sebevědomí tak bylo mnohem větší a góly to ještě umocnily. A že jsem se šest zápasů netrefil? Pro mě to jsou statistiky, které nic neznamenají. Důležité je, že jsem zdravý a připravený udělat další krok,“ řekl Lewandowski na tiskové konferenci polského národního týmu.

Toho z říjnových zápasů reprezentace vyřadilo zranění kotníku. Rodák z Varšavy je jedním z nejúspěšnějších polských sportovců posledních let – tituly slavil ve Španělsku i Německu. S Bayernem ovládl Ligu mistrů, dvakrát získal Zlatou kopačku pro nejlepšího střelce Evropy a je také dvojnásobným fotbalistou světa podle Mezinárodní federace FIFA.

„Pro Poláky je fotbal číslo jedna. Robert Lewandowski je pro ně obrovským vzorem, ale upřímně ty jeho výkony v reprezentaci nejsou takové, jako v klubu. Myslím si, že to cítí i fanoušci. A samozřejmě když je někdo na vrcholu, tak se na něj může snést kritika, ale lidi ho mají rádi a pro ně je to určitě hvězda číslo jedna,“ myslí si křídelník Warty Poznaň Tomáš Přikryl.

Soubojem s Českem Poláci své účinkování v kvalifikaci zakončí. Přímý postup na Euro už nemají ve svých rukou, a k udržení alespoň teoretické šance musí v pátek zvítězit.

„Zápas proti Česku je hodně důležitý. Uvědomujeme si, v jaké jsme situaci. Uděláme všechno pro to, abychom vyhráli, a na co to bude stačit, se uvidí. Vítězství by nám každopádně pomohlo a zvýšilo naši morálku,“ přiznal historicky nejlepší střelec polské reprezentace Robert Lewandowski.

