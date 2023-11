Naše pozice před Moldavskem je skvělá. Byli bychom velcí hlupáci, kdyby to nedopadlo, říká Švancara

Rozhodnuto stále není, ale mistrovství Evropy už je velmi blízko. Čeští fotbalisté k němu udělali důležitý krok v pátek, kdy na stadionu ve Varšavě remizovali s Polskem 1:1. A podle bývalých fotbalistů navíc oproti minulým zápasům Češi zlepšili i herní projev. Praha 19:13 18. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Pozici máme úplně luxusní a komfortní,“ říká před utkáním fotbalové reprezentace bývalý útočník Petr Švancara | Foto: Anna Vavríková, Mladá fronta, Lidové noviny | Zdroj: Profimedia

„Myslím si, že se po zápase určitě nemáme za co stydět. Naopak bych řekl, že vyloženější šance byly na naší straně. V první půlce jsme, jestli se nepletu, měli dvě, při kterých jsme mohli rozhodnout. A za stavu 1:1 jsme takové příležitosti měli další dvě,“ vrací se k utkání české reprezentace v Polsku bývalý útočník Petr Švancara.

Remízu s těžkým soupeřem hodnotila kladně většina expertů. Velkou kaňkou na ní je nejistý zdravotní stav kapitána a střelce jediné české branky v utkání Tomáše Součka. Ten po zásahu do obličeje kopačkou Jana Bednarka sice utkání dohrál, ale z fotografií po zápase je patrné, že jeho start v posledním utkání skupiny je nejistý.

„Přál bych si, aby byl zdravý, protože má podle mě velký vliv – ať už herní, tak lidský – na ten tým. Zastal se i (trenéra) Jaroslava Šilhavého, takže je to také o vztahu s hráči, což je vždy důležité. Hráči se Šilhavým jedou, to je na nich vidět. Souček je opravdu klíčový,“ říká Švancara.

I díky přínosu kapitána české reprezentace jsou Češi velmi blízko postupu na mistrovství Evropy. Jistotu už má první Albánie. Češi jsou druzí o dva body před Moldavskem, které je jako jediné může přeskočit. A právě Moldavané budou posledním soupeřem Čechů.

V pondělním zápase v Olomouci bude domácím k postupu na evropský šampionát stačit remíza. „Naše pozice je skvělá. Myslím si, že to máme naprosto ve svých nohách. A pozici máme úplně luxusní a komfortní, takže už bychom byli velcí hlupáci, kdyby to nedopadlo,“ myslí si Švancara.

Kromě otázky postupu na evropský šampionát otevřelo utkání s Polskem ještě jinou. A to setrvání Jaroslava Šilhavého na pozici hlavního trenéra.

K odpovědi by mohl pomoct právě i nadcházející duel s Moldavskem. „Šilhavý v posledních zápasech nepůsobí, že by byl v pohodovém režimu. Ale víme, že je to samozřejmě velký stres a pokud ten poslední zápas v pondělí nakonec zvládneme s nějakou noblesou, tak rozhodování bude asi jednodušší. Přeci jenom postupujete jako druzí, nejdete do žádné další kvalifikace. Pak je otázka, jestli fotbalový svaz Šilhavého v pozici ponechá,“ říká další bývalý útočník Horst Siegl.

Veškeré spekulace jsou ale zatím předčasné. O osudu reprezentace i jejího trenéra bude jasno nejdříve v pondělí, kdy se v Olomouci Češi utkají s Moldavskem ve 20.45.