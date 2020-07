‚Nezáleží na věku, pokud jsou platní pro tým, ať hrají.' Dostanou v reprezentaci šanci nadějní mladíci?

V listopadu oslavili postup na Euro, ale tím to na dlouho skončilo. Čeští fotbaloví reprezentanti se znovu potkají až v září a mohlo by to být v hodně pozměněném složení. Za tu dobu na sebe totiž výrazně upozornili další adepti do národního týmu.

