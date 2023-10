V příštím týdnu se sejde výkonný výbor Fotbalové asociace. Řešit bude A-tým, Šilhavý zatím zůstává

Příští týden se sejde výkonný výbor Fotbalové asociace ČR a bude se zabývat situací reprezentačního A-týmu, který si po čtvrteční porážce 0:3 v evropské kvalifikaci v Albánii zkomplikoval boj o postup na šampionát v příštím roce. FAČR o tom informovala v tiskové zprávě. Tirana/Praha 9:52 13. 10. 2023 (Aktualizováno: 10:01 13. 10. 2023) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Výkonný výbor Fotbalové asociace svolal na příští týden schůzku, jednat bude o pozici A-týmu (ilustrační foto) | Foto: Miroslav Chaloupka | Zdroj: ČTK

Podle šéfa asociace Petra Fouska se nyní národní celek musí soustředit na to, aby v neděli doma porazil Faerské ostrovy. Trenér Jaroslav Šilhavý zatím zůstává u mužstva.

Česká reprezentace po porážce v Tiraně klesla na nepostupové třetí místo ve skupině E o bod za Polsko, na vedoucí Albánii nyní ztrácí pět bodů. Oproti oběma soupeřům odehrálo Šilhavého mužstvo o zápas méně, do konce kvalifikace ho čekají ještě tři duely.

Na šampionát do Německa v příštím roce projdou první dva celky z každé skupiny. O zbylá tři místa na závěrečném turnaji se v play-off podle pořadí v Lize národů utká 12 zemí, které neuspějí v klasické kvalifikaci.

Šilhavý bezprostředně po čtvrteční výhře o své budoucnosti u týmu hovořil opatrně. Jednašedesátiletý kouč má smlouvu do konce kvalifikace, v případě postupu se kontrakt automaticky prodlouží i na závěrečný turnaj.

„Rezignace? Samozřejmě se to (moje pozice) bude řešit, to je jasné. Nicméně mou povinností je teď připravit tým na neděli, což je krátká doba. S čím přijde vedení, to nevím,“ prohlásil Šilhavý na tiskové konferenci po utkání v Tiraně.

Jeho celek dostal v Albánii první gól v deváté minutě a dvakrát pak inkasoval v oslabení po změně stran. Ve 40. minutě sice hosté dotlačili míč za čáru, nizozemští sudí ale usoudili, že Mojmír Chytil zahrál úmyslně rukou, branku na 1:1 neuznali a hlavní rozhodčí Danny Makkelie navrch českého útočníka po druhé žluté kartě vyloučil.

Fousek situaci u národního mužstva začal řešit hned v noci po utkání a svolal mimořádné jednání výkonného výboru. Který den se dvanáctičlenná fotbalová „vláda“ sejde, ještě není přesně jasné. „Teď je bezpodmínečně nutné porazit Faerské ostrovy, se kterými se hraje už pozítří,“ poznamenal Fousek.