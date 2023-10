Na vyloučení se nechci vymlouvat, ale určitě se projevilo, říká kouč Šilhavý po prohře s Albánií

Čeští fotbalisté si výrazně zkomplikovali boj o postup na mistrovství Evropy. V Albánii prohráli jasně 0:3 a v tabulce své skupiny se propadli na třetí místo. Zatímco národní tým potřebuje tři zbývající zápasy ideálně vyhrát, Albánci mají účast na šampionátu v Německu na dosah. Tirana 9:20 13. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít O budoucnosti trenéra reprezentace Jaroslava Šilhavého by se mělo rozhodnout v nejbližších dnech (ilustrační foto) | Foto: ČTK, Miroslav Chaloupka | Zdroj: ČTK

Vyprodaný stadion v Tiraně po závěrečném hvizdu jásal. Ze čtyř střel na branku dali domácí tři góly a kromě dobré produktivity jim k vítězství pomohlo i vyloučení Mojmíra Chytila, který krátce před pauzou dostal míč do sítě rukou a rozhodčí mu udělil druhou žlutou kartu.

Český tým předvedl v Albánii celkově hodně slabý výkon a trenér Jaroslav Šilhavý musel po utkání odpovídat na dotazy o své budoucnosti. „Samozřejmě se to bude řešit, to je jasné. Nicméně mou povinností je teď připravit tým na neděli, což je krátká doba. S čím přijde vedení, to nevím. Špatně to nesu. Nechci se vymlouvat na vyloučení, ale když hrajete poločas o deseti, tak se to určitě projeví,“ řekl zklamaný trenér reprezentace.

Po prohře v Albánii české fotbalisty v tabulce skupiny přeskočilo Polsko, které zvítězilo na Faerských ostrovech a má o bod víc – vedoucí Balkánci mají na Čechy náskok pěti bodů.

Národní tým ve zbytku kvalifikace čekají ještě tři zápasy a v cestě za postupem na Euro už si další zaváhání nemůže dovolit. „Pořád je to těžké, ale máme to ve svých rukou. Teď máme doma Faery a pak se jede do Polska. Je to o nás,“ tvrdí Šilhavý. „Je to velká komplikace. Musíme respektovat každého soupeře, ale v neděli musíme udělat tři body a pak to budeme mít ve svých rukou. Ale určitě jsme si to ztížili,“ doplnil kouče reprezentační kapitán Tomáš Souček.

Pokud Češi v kvalifikaci zbylé duely vyhrají, na mistrovství Evropy postoupí. V případě neúspěchu by národní tým o účast na Euro mohl zabojovat v play-off. V něm se o tři místa na závěrečném turnaji podle pořadí v Lize národů utká dvanáct zemí, které z klasické kvalifikace na turnaj neprojdou.

„Musím přiznat, že o tom nepřemýšlíme. Teď máme hlavně tenhle zápas. Pak přijdou ty počty a tak dále,“ dodal po porážce v Albánii Jaroslav Šilhavý. V neděli jeho svěřenci přivítají v Plzni Faerské ostrovy a evropskou kvalifikaci zakončí v listopadu zápasy proti Polsku a Moldavsku.