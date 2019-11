Zápas bez kanonýrů. Čechům bude v Plzni chybět Schick, Kosovu Muriqi

Čeští fotbalisté mohou ve čtvrtek oslavit postup na mistrovství Evropy. Národní tým se v klíčovém duelu kvalifikace utká s Kosovem a v případě vítězství si zajistí postup na šampionát. Oběma týmům bude kvůli zranění chybět největší útočná opora. Zatímco český výběr nastoupí bez Patrika Schicka, Kosovo se bude muset obejít bez Vedata Muriqiho. Praha 20:09 14. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Patrik Schick | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

Lepšího kanonýra fotbalisté Kosova momentálně v kádru nemají. Tamní výběr hraje reprezentační zápasy od roku 2014 a právě Muriqi je s osmi góly jeho nejlepším střelcem. V aktuální evropské kvalifikaci se útočník tureckého Fenerbahce trefil čtyřikrát, stejně jako třeba Patrik Schick.

„Muriqiho absence pro nás je problém, musíme najít řešení. Druhého takového hráče nemáme. Nenahradíme ho jedním fotbalistou, ale můžeme ho nahradit týmově. Kdo místo něj nastoupí, prozrazovat nebudu, trenér Šilhavý mi taky neřekl, koho postaví do útoku místo Schicka,“ řekl na tiskové konferenci švýcarský kouč Kosova Bernard Challandes.

Muriqiho umění mají čeští hráči ještě v živé paměti. V zářijovém utkání v Prištině dělal urostlý útočník hostující obraně velké problémy a navíc k vítězství 2:1 přispěl vyrovnávacím gólem. Podle reprezentačního záložníka Vladimíra Daridy ale zranění klíčového střelce hru Kosova příliš neovlivní.

„Samozřejmě jsem na to rychle zareagovali, podívali jsem se také na video na druhého útočníka, který je Muriqimu typologicky hodně podobný. Je to také vysoký útočník, který dokáže těžit právě ze své výšky a z agresivity ve vápně. Myslím si tak, že absence Muriqiho nebude pro Kosovo zásadním problém, protože mají hráče, který ho dokáže nahradit,“ narážel český středopolař na bezmála dvoumetrového útočníka Nuhia, který by v Plzni mohl Muriqiho zastoupit.

Absenci jedné z kosovských opor nepřeceňuje ani trenér národního týmu Jaroslav Šilhavý, který se chce soustředit především na hru vlastního týmu. „Všichni jsme viděli, jaké mají hráče. Jsou velice rychlí a šikovní. Mají velmi dobré a sebevědomé mužstvo, ale celou dobu se bavíme o tom, že my chceme být ti, kteří budou mít po utkání ruce nahoře,“ věří v úspěch kouč Šilhavý.

Utkání českých fotbalistů proti Kosovu začne na stadionu v Plzni ve 20.45. Radiožurnál odvysílá celý zápas v přímém přenosu a web iROZHLAS.cz z něj nabídne textovou online reportáž.