České fotbalisty čeká duel proti Faerským ostrovům. ‚Motivace je určitě velká,‘ hlásí kapitán Sparty Krejčí

Fotbalová reprezentace se chystá na kvalifikační duel mistrovství Evropy. Svěřence trenéra Jaroslava Šilhavého čeká duel na Faerských ostrovech. A zejména nominovaní hráči Sparty museli znovu přepnout do zápasového módu po bujarých oslavách titulu. Praha 12:19 15. června 2023

„Bylo to adekvátní. Jsme profesionálové, takže to všichni slavící zvládli,“ vyprávěl pro Radiožurnál Sport kapitán Sparty Ladislav Krejčí, jaké byly oslavy titulu.

Mezi koncem sezony a reprezentačním srazem byla pauza více než 14 dní. I tak ale na otázku, jestli si stihnul odpočinout, odpověděl docela razantně. „Ne. Odpočinu si po srazu.“

Není se čemu divit. Několik sparťanů po zisku titulu odcestovalo do Řecka, kde si společně užívali klubový úspěch.

A jak Ladislav Krejčí prozradil, nemělo to daleko od oslav Jacka Grealishe, jehož videa v podnapilém stavu po vítězství Manchesteru City v Lize mistrů zaplavila sociální sítě: „Bylo to fajn, bylo to super. Další zážitek, na který budeme vzpomínat.“

Teď už se ale Ladislav Krejčí znovu soustředí výhradně na fotbal. Jak sám řekl, cítí se dobře. A to jak herně, tak mentálně. A už tak životní sezonu, ve které získal titul se Spartou nebo dal premiérovou reprezentační branku proti Polsku, chce na Faerských ostrovech vyšperkovat vítězstvím.

„Motivace je určitě velká. Chceme, aby ta tečka za sezonou byla co nejvíc úspěšná, a myslím si, že touha to zvládnout je u všech velká,“ doplňuje reprezentační obránce Ladislav Krejčí.

Zápas kvalifikace o mistrovství Evropy sehrají Češi na Faerských ostrovech v sobotu od 20.45.