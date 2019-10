„Je důležité, že tenhle zápas přišel. Víme, že se s takovým soupeřem můžeme rovnat. Na jednu stranu to vyšlo výsledkově, ale na druhou stranu je skvělé, že to vyšlo i herně a nebyl to nějaký výsledek, který vyšel ze tmy. To je hrozně důležité pro celý tým,“ pochvaluje si záložník Tomáš Souček způsob, jakým čeští fotbalisté k vítězství nad Anglií došli, a také výsledek, který může ještě víc upevnit vztahy v národním týmu.

I pohled na jásající lavičku náhradníků naznačuje, že je v reprezentaci velmi zdravá atmosféra a že se hráči na srazy těší.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Myslím, že je to lepší a lepší, pochvaluje si brankář Vaclík atmosféru v národním týmu

„Tým je na tom po příchodu trenéra Šilhavého psychicky určitě lépe a je to vidět v každém zápase. I když jsme třeba prohráli, bojovali jsme jeden za druhého a bez toho to nejde,“ říká Jakub Jankto.

Kouč Jaroslav Šilhavý, který loni převzal reprezentaci po Karlu Jarolímovi, poměrně rychle sestavil kostru týmu. Až na výjimky vybírá stále z podobného okruhu fotbalistů a pokud dělá zásadnější změny, tak spíš jen kvůli zdravotním problémům. I proto může gólman Tomáš Vaclík říct, že je kádr soudržnější ve srovnání s loňským podzimem.

„Myslím, že je to soudržnější. I díky tomu, že jezdíme téměř ve stejném složení, se vazby budují, všechno je pevnější, víme, co od sebe můžeme čekat,“ říká Vaclík. „Vnímáme to hlavně v kabině před zápasem i v trénincích. Hráči se mezi sebou radí, baví se spolu a není to tak, že jde každý na svůj pokoj. Pořád jsme v nějakých skupinkách, i dva dny před zápasem se bavíme jak hrát,“ potvrzuje slova gólmana Vaclíka záložník Alex Král.

Navzdory nedávnému přestupu do ruské ligy je Král zástupce silné skupiny slávistů, jejichž formy teď kouč Jaroslav Šilhavý využívá při tvoření základní jedenáctky.

„Trenér se s námi radí, jak sami chceme nastoupit, protože jsme všichni samozřejmě na něco zvyklí z klubů. Je dobré, že máme všichni třeba podobný názor na různé situace. O to je to snazší, že je na hřišti víc slávistů a jsme nějakým způsobem sehraní,“ vysvětluje Král.

Britská média po zápasu v Praze kritizují výběr Albionu. ‚Reality Czech,‘ hlásají titulky jednohlasně Číst článek

„Není to vždycky tak jednoduché jako v klubu. Tam jsme spolu denně, můžeme dělat cokoliv, máme na to spoustu času. Reprezentace je o tom, abychom v co nejkratší době našli nejlepší řešení,“ mluví o souhře slávistů s ostatními fotbalisty Souček.

Šilhavý v tomto nedělá nic originálního. Při úspěšném boji o postup na EURO 2016 sázel kouč Pavel Vrba na sebevědomí sparťanů, o evropskou kvalifikaci dřív pomáhaly týmu Michala Bílka hráči plzeňské Viktorie, která v té době v Česku dominovala podobně jako dnes Slavia.

Ale právě na reprezentačním kouči i dalších lidech z realizačního týmu je, aby svou formu z klubu mohli fotbalisté ukázat i po několika trénincích s jinými spoluhráči.

„Nějak se rozdělily pozice v týmu a myslím, že je to lepší a lepší. Teď musíme udělat ten poslední krok, abychom mohli příští léto hrát Euro,“ připomíná gólman Tomáš Vaclík hlavní cíl současného týmu.

Poslední krok může udělat český tým za měsíc v Plzni v duelu s největším konkurentem z Kosova. Naladit se může i v pondělí v přípravném duelu na Letné proti Severnímu Irsku. ​