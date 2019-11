Celou dobu mi přišlo, že je to ofsajd, komentoval jediný gól zápasu zklamaný brankář Kolář

Fotbalisté české reprezentace měli už před zápasem jistotu postupu na evropský šampionát, který si zajistili čtvrteční výhrou 2:1 nad Kosovem. Trenér reprezentace Jaroslav Šilhavý udělal v základní sestavě změny a do brány poslal Ondřeje Koláře. Ten si v dresu národního týmu odbyl premiéru. Sofia 21:32 17. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brankář Ondřej Kolář v brance české reprezentace | Zdroj: Reuters

Český tým zakončil kvalifikaci s bilancí pěti výher a tří porážek. Soupeře pro základní skupinu evropského šampionátu v příštím roce poznají svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého 30. listopadu při losu v Bukurešti.

„Určitě jsme si nemysleli, že tu prohrajeme. Mrzí mě to. Uděláme postup před třemi dny a pak v tomhle zápase nezahrajeme, jak bychom si přáli. Nemyslím, že bychom něco podcenili. Dnes se toho sešlo víc. Bylo to po velkém zápase, před prázdným stadionem. Chtěli jsme se rozloučit s kvalifikací vítězstvím i lepším výkonem, ale bohužel,“ řekl na tiskové konferenci Šilhavý.

V základní sestavě udělal pět změn oproti vítěznému utkání s Kosovem. Premiéru v národním dresu si odbyl brankář Ondřej Kolář, jenž byl v první půli prakticky bez práce.

V 56. minutě Bulhaři ze své první šance otevřeli skóre. Na Despodovův centr z přímého kopu si naběhl Božikov a hlavičkou k tyči překonal Koláře. Rozhodčí gól uznali, přestože zřejmě padl z těsného ofsajdu. V 63. minutě mohl zvýšit Kostadinov, ale ve skluzu z úhlu přestřelil.

Kolářovi premiéra nevyšla

„Celou dobu jsem si myslel, že je to ofsajd. Přišlo mi to divné. My jsme byli hrozně vysoko a on tam hlavičkoval úplně sám. Mrzí to, ale nemůžeme na to spoléhat. Ten zápas jsme si prohráli sami, nehráli jsme vůbec dobře,“ řekl Kolář.

Hostům se v druhé půli nedařilo ve finální fázi. V 71. minutě se do míče v akrobatické pozici položil Bořil, ale minul. O deset minut později vyrazil Daridovu střelu domácí gólman a vzápětí vytáhl i Hušbauerův pokus na roh, po kterém Souček hlavičkoval vedle. Neprosadil se ani střídající Doležal, jenž zamířil vysoko nad.

„Hráli jsme jen po vápno, v šestnáctce jsme byli málo důrazní. Takhle se góly těžko střílí. Když nejste hladoví po gólech, je to těžké. Po šestnáctku se hraje házená, udělali jsme pro to málo. Všichni jsme chtěli vyhrát, nevyšlo to. Jsem strašně zklamaný,“ řekl útočník Ondrášek.

„Podle mě jsme hráli příliš pomalu, kombinaci jsme zbytečně přehrávali, nechávali jsme soupeře zalézt do obrany. Chyběly nám náběhy za obranu. V závěru jsme měli i šance, dostali jsme soupeře pod tlak, ale nepodařilo se nám vstřelit ani aspoň vyrovnávací gól,“ litoval Šilhavý.