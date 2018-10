Trenér je fér chlap, tým za ním vždycky šel, říká o Šilhavém navrátilec do reprezentace Pavelka

„Byla výhoda, že jsem je znal dobře charakterově dobře. I to tam hrálo roli,“ říkal Jaroslav Šilhavý o nových hráčích národního týmu, se kterými se už dřív setkal jako trenér klubů.

Mezi ně patří i David Pavelka, se kterým zažil v minulosti v Liberci třeba úspěšnou cestu Evropskou ligou. Od roku 2014 se pro oba hodně změnilo. Aktuálně záložník turecké Kasimpasy ale má na předchozí spolupráci se zkušeným koučem jen kladné vzpomínky.

„Trenér je fér chlap a vždycky všechno říká na rovinu. Nechodí kolem horké kaše a umí samozřejmě i přitvrdit, ale nejsilnější stránka vždycky byla ta, že za ním tým šel a všichni byli ochotní za něj na hřišti bojovat, protože věřili tomu, co on chtěl. To bylo nejsilnější, ten týmový duch, který dokázal vybudovat,“ popisuje David Pavelka-

Pavelka v národním týmu hrál naposledy před necelými dvěma lety. Pak už nominaci od bývalého reprezentačního trenéra Karla Jarolíma nedostal.

„Vždycky jsem byl za každou nominaci strašně rád, ale nebral jsem to jako nějakou samozřejmost, takže jsem se snažil teď dva roky pracovat, abych dostal šanci. A že to nevyšlo? Trenér sázel na jiné hráče a myslím, že tak by to mělo být. Bral hráče, kteří ho přesvědčili,“ říká sedmadvacetiletý záložník.

Pro Davida Pavelku byla pořád účast v národním týmu motivací a trenér Jaroslav Šilhavý na něj nezapomněl - při nominaci ocenil lidské i fotbalové kvality záložníka Kasimpasy. Označil ho za válečníka. Podobné typy se teď hodí. Po nevydařených zápasech potřebuje reprezentace zabrat a ukázat i bojovnost. A uvidí se, jakou taktiku nový kouč národního týmu zvolí.

„S Libercem jsme slavili v té době úspěch s poctivou defenzivou, měli jsme propracované protiútoky, měli jsme na to hráče. Samozřejmě se všichni vyvíjíme, asi i trenér, se Slavií pak hrál taky jiný fotbal, takže bych mu nějakou charakteristiku nechtěl úplně vnucovat, protože je myslím dost flexibilní a umí se přizpůsobit zápasům,“ říká David Pavelka o trenérovi Jaroslavu Šilhavém.

Šilhavý bude mít s reprezentací první příležitosti dokázat svoje schopnosti v sobotu na Slovensku a příští úterý na Ukrajině při zápasech Ligy národů.