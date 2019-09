‚Bál jsem se toho jako čert kříže.‘ Masopust si po utkání v Kosovu média a sociální sítě raději nepročítal

Po prohře v Kosovu byl Lukáš Masopust na sociálních sítích jedním z nejkritizovanějších českých fotbalistů. Přesto zůstal v sestavě národního týmu i pro utkání v Černé Hoře. Záložník Slavie se trenérovi Šilhavému za důvěru odvděčil tím nejlepším způsobem. V Podgorici dal svůj premiérový gól v reprezentačním A-týmu a společně s českými fanoušky se mohl radovat z vítězství 3:0. Podgorica 10:49 11. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lukáš Masopust (vpravo) se se spoluhráči raduje ze svého gólu do branky Černé Hory | Foto: Risto Bozovic | Zdroj: ČTK/AP/

„Cením si ho moc. Je to asi sen každého kluka, co hraje fotbal dát gól za nároďák a ještě, když jsem mohl týmu takto pomoci,“ vyprávěl po důležité výhře Lukáš Masopust, který v 57. minutě střelou po rohovém kopu zvýšil náskok hostů na 2:0.

Nechybělo přitom moc a jihlavský odchovanec proti Černé Hoře v základní sestavě nebyl. Realizační tým totiž zvažoval jinou variantu. Masopustovi ale nakonec pomohlo to, že na pravém kraji obrany nastoupil jeho klubový spoluhráč Coufal.

„Jakmile jsme se rozhodli, že dáme Coufala, tak jsme tam chvilku měli Kopice, ale pak díky klubové součinnosti jsme se rozhodli pro tuto variantu,“ vysvětluje reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý hlavní důvod toho, proč se i ve druhém utkání na Balkáně rozhodl dát šanci Masopustovi. Tomu přitom předchozí duel v Kosovu nevyšel podle představ a fanoušci na sociálních sítích byli k jeho výkonu hodně kritičtí.

„Já jsem to nečetl, bál jsem se toho jako čert kříže, aby mě to nějak nerozladilo. Musím totiž říct, že párkrát, když se zahrálo špatně, tak jsem to četl. Nebylo to nic příjemného a člověk to pak má v hlavě. Snažil se tak tomu tentokrát vyhnout, ale slyšel jsem, že jsme prý dostali velkou nálož, tak snad jsme to trošku odčinili,“ doufá Lukáš Masopust, který se se svými spoluhráči z národního týmu vrátil v tabulce skupiny A na druhé místo před Kosovo.