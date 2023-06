Fotbalovou jednadvacítku čeká zápas pravdy proti Izraeli. ‚Teprve teď jde do tuhého,‘ ví kouč Suchopárek

Čeští fotbalisté do 21 let se v pondělí na mistrovství Evropy přesouvají do gruzínského Kutaisi. Před odjezdem ještě reprezentanti stihli poslední dopolední trénink a regeneraci v Batumi. Batumi (Gruzie) 14:18 26. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér české jednadvacítky Jan Suchopárek hlásí, že fotbalisté do zápasu určitě nepůjdou s tím, že budou remizovat | Foto: Fotobanka Profimedia | Zdroj: Profimedia

Pak už ale vyrazili směr Kutaisi, kde se ve středu v zápase s Izraelem pokusí o postup do čtvrtfinále evropského šampionátu. K tomu, aby se jim to podařilo, stačí jen remíza bez ohledu na to, jak dopadne souběžně hraný duel mezi Anglií a Německem.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říká trenér Jan Suchopárek před důležitým utkáním české reprezentace do 21 let proti Izraeli

„Teď teprve začíná jít, jak se říká, do tuhého. Chceme ukázat kvalitní výkony a samozřejmě ještě zlepšit náš herní projev, který místy byl dobrý, ale myslím si, že hráči umí daleko víc a ukážou to,“ věří svým svěřencům trenér národního týmu Jan Suchopárek, který už teď ví, že se ve středečním zápase s Izraelem nebude český tým spoléhat na to, že mu k postupu stačí remíza.

„Chceme za každou cenu vyhrát, když je to možné. Víme o síle soupeře, víme, že je schopný chytrým fotbalem a dobrou, organizovanou hrou, zejména v obranné fázi a nadstandardními hráči v útoku, odehrát výborné utkání. Určitě do zápasu nepůjdeme s tím, že jdeme remizovat,“ říká Suchopárek.

Izraelci mají oproti Čechům jednu logistickou výhodu. Zatímco čeští reprezentanti se musí v pondělí do Kutaisi přesunout ze 150 kilometrů vzdáleného Batumi, Izraelci jsou už od začátku šampionátu po celou dobu v Kutaisi.

„Po logistické stránce to zvládáme. Víme, do jakého hotelu jdeme, máme všechno připravené. Věřím, že žádný problém s přesunem, potažmo tedy následně zápasem, co se týče logistiky, nebude. Udělali jsme maximum pro to, abychom byli na tyto věci připravení,“ tvrdí trenér Suchopárek, který bude už ve středu sledovat, jak si jeho svěřenci poradí s Izraelem v souboji o postup do čtvrtfinále mistrovství Evropy fotbalistů do 21 let.