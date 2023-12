S losem Eura jsme spokojeni. Jasným cílem je osmifinále, říká předseda Fotbalové asociace Fousek

Čeští fotbalisté už znají své soupeře pro mistrovství Evropy, které v příštím roce hostí sousední Německo. Národní tým nejprve vyzve Portugalce, pak úspěšného kvalifikanta z březnové baráže, a na závěr skupiny Turky. Rozhodl o tom sobotní los v německém Hamburku. Praha 21:02 2. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Soupeřem Česka v základní skupině mistrovství Evropy bude Portugalsko, Turecko a vítěz play-off skupiny C (ilustrační foto) | Foto: Kai Pfaffenbach | Zdroj: Reuters

„Musím říct, že jsem s losem poměrně spokojen, protože to mohlo dopadnout hůř. Především jsme se chtěli vyhnout Itálii ze čtvrtého koše, což se povedlo. Portugalsko známe, hráli jsme s ním v Lize národů, je to pochopitelně favorit skupiny. S Tureckem jsme se utkali přátelsky. U kvalifikanta z play-off uvidíme, jak to dopadne. Ale myslím si, že skupina je hratelná a naším cílem by pochopitelně mělo být osmifinále,“ zhodnotil předseda Fotbalové asociace České republiky Petr Fousek.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Co zástupci z řad české reprezentace říkají na los Eura?

Z baráže do české skupiny postoupí jeden ze čtveřice Gruzie, Lucembursko, Řecko a Kazachstán. „V baráži jsou docela hratelní soupeři. Osobně tipuji, že vítězem bude Lucembursko nebo Řecko,“ myslí si reprezentační útočník Mojmír Chytil.

Podobné přání měl v rozhovoru pro Radiožurnál Sport také brankář a někdejší hráč řeckého Olympiakosu Tomáš Vaclík. „Osobně si myslím, že z baráže postoupí Řecko. Bylo by to zajímavé v tom, že by mě pronásledovaly země, ve kterých jsem působil,“ říká 34letý gólman.

Národní tým může těšit i los stadionů, na kterých se ve skupině představí. Šampionát Češi rozehrají proti Portugalcům v Lipsku, a na další dva duely se přesunou do Hamburku.

„Největší spokojenost je s tím, že hrajeme první zápas blízko. Pro Čechy je to asi nejlepší možný stadion. Cítím, že tam budeme mít obrovskou podporu,“ očekává kapitán reprezentace Tomáš Souček.

„Lipsko je krásná destinace, protože to je blízko českým hranicím. Navíc s favoritem skupiny, takže to bude nepochybně zajímavé. Ale ve zbývajících zápasech se bude rozhodovat a Hamburk není na konci světa. Myslím, že všechna místa v Německu poskytují nejen fantastickou infrastrukturu co se týče stadionu, ale také zázemí. A jsou to lákadla,“ navazuje na Součka předseda FAČR Petr Fousek.

Do mistrovství Evropy Češi vstoupí 18. června příštího roku. Šampionát skončí o necelý měsíc později finálovým zápasem v Berlíně.

