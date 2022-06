Chceme proti nejlepším hrát i příště, říká o elitní skupině Ligy národů kapitán Souček

Fotbalová reprezentace v elitní skupině Ligy národů poprvé nebodovala. Po výhře nad Švýcarskem a remíze se Španělskem podlehla v Lisabonu Portugalsku 0:2. Domácí dali oba góly v prvním poločase, kdy se po půl hodině hry krátce po sobě trefili Cancelo a Guedes. Češi jsou tak po polovině zápasů v tabulce své skupiny třetí Lisabon 8:28 10. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Souček v souboji s Pepem | Foto: PEDRO NUNES | Zdroj: Reuters

„Kdyby nám někdo řekl, že na tom budeme v půlce takhle, tak budeme spokojení. Teď se musíme co nejrychleji připravit na Španělsko, což je taky velmoc. Chceme se udržet v elitní skupině, abychom i příště hráli s těmi nejlepšími týmy na světě,“ zdůrazňuje pro Radiožurnál reprezentační kapitán Tomáš Souček, který v Portugalsku stejně jako v předchozích dvou domácích duelech odehrál celý zápas.

Češi jsou po třech utkáních Ligy národů v tabulce své skupiny třetí a toto umístění by jim zajistilo účast mezi elitou i v příštím ročníku soutěže. Na poslední Švýcarsko, které ve čtvrtek prohrálo 0:1 se Španělskem, má Šilhavého výběr čtyřbodový náskok.

„Jsme rádi, že Španělé ve Švýcarsku vyhráli. Je to pro nás důležité, ale samozřejmě se soustředíme i na každé naše utkání. Myslím, že děláme, co je v našich silách. Maká celý mančaft a jsem rád, že alespoň v prvních dvou zápasech nám to přineslo ovoce,“ říká stoper národního týmu Jakub Brabec, který v Lisabonu sváděl řadu soubojů mimo jiné i s hvězdným Cristianem Ronaldem.

Proti Španělsku se změnami v sestavě

Oproti nedělnímu zápasu se Španělskem udělal trenér Šilhavý v sestavě tři změny. Právě proti Španělům Češi v neděli na stadionu v Malaze červnový sraz zakončí a realizační tým reprezentace by tentokrát do základní jedenáctky mohl sáhnout výrazněji.

„Teď je ten čas na odpočinek kratší. Uvidíme, jak se hráči budou cítit zdravotně, ale pravděpodobně těch změn bude víc, než tomu bylo doposud,“ přiznal reprezentační kouč Jaroslav Šilhavý.

Nedělní duel českých fotbalistů ve Španělsku začne znovu ve 20.45 stejně jako online reportáž serveru iROZHLAS.cz a přímý přenos Radiožurnálu Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.