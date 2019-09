Všichni si moc dobře uvědomujeme, o co hrajeme, říká před utkáním v Černé Hoře gólman Vaclík

Den po nepovedeném výkonu v Kosovu se čeští fotbalisté připravují na další utkání kvalifikace mistrovství Evropy v Černé Hoře. Národní tým si s trenéry duel v Prištině rozebere večer na videu a od pondělí se už budou reprezentanti soustředit na úterní zápas v Podgorici. Podgorica 20:53 8. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Vaclík | Foto: FAČR/Štěpán Černý

„Znám kluky ať už v klubu nebo tady, kteří večer poté, co se zápas odehraje, jsou v pohodě, jiní se na to potřebují zpětně kouknout a rozebrat si to. Samozřejmě to ale není tak, že zápas skončil, my sedli v Prištině do letadla a nikdo na to nemyslel, to stoprocentně ne. Všichni tady si moc dobře uvědomujeme, o co hrajeme a v jaké jsme situaci,“ říká reprezentační gólman Tomáš Vaclík, který v Kosovu zažil smolný zápas, když ze čtyř soupeřových střel na branku hned dvakrát inkasoval.

Národní tým po prohře v Prištině spadl v tabulce své skupiny na třetí místo právě za Kosovo a úterní zápas v Černé Hoře je tak pro výběr trenéra Šilhavého směrem k dalšímu vývoji kvalifikace mimořádně důležitý.

„Všichni víme, jak se naše skupina vyvíjí. Do konce zbývají již jen čtyři zápasy, stále to máme ve svých rukou. Je to ale tak, že v úterý musíme vyhrát, abychom se dostali zpět do pozice, že oni budou nahánět nás. Stále týmu stoprocentně věřím a také věřím tomu, že máme před sebou něco, na co budeme později vzpomínat,“ myslí si brankář španělské Sevilly Tomáš Vaclík.

Kromě fotbalových schopností může v úterním zápase českému týmu pomoci i dobrá atmosféra, která v kabině panuje i po nepřesvědčivém výkonu z Kosova.

„Je tu vážně skvělá parta. Snažíme se táhnout za jeden provaz, takže třeba na klucích, kteří nehrají, nevidím žádnou hořkost. Všichni nám přejí a snaží se nám poskytovat servis. Myslím si, že to máme v kabině dobře nastavené, že tu teď nebude vládnout poraženecká nálada, ale naopak se budeme snažit se ještě více semknout a ukázat, že na to máme,“ vysvětluje obránce Pavel Kadeřábek, který věří, že po utkání v Černé Hoře se národní tým znovu vrátí na druhé místo ve skupině zajišťující přímý postup na šampionát. Aktuálně na něj ztrácí dva body.