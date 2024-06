Česko proti Turecku: ožívají nepříjemné vzpomínky, trenér Hašek nechce na Euru končit ve skupině

Do třetice všeho dobrého. Stejně jako v letech 2008 a 2016, i tentokrát čeká české fotbalisty na Euru v závěrečném zápase základní skupiny Turecko. V obou předchozích případech národní tým prohrál a přišel o postup do vyřazovací fáze.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak se čeští fotbalisté připravují na zápas proti Turecku

„Je to takový závěrečný díl trilogie, vždy je to po osmi letech, jestli se nepletu,“ vypočítává asistent trenéra fotbalové reprezentace Jaroslav Köstl.

Konec základní skupiny na Euru je pro Česko v letech 2008, 2016 a 2024 vždy stejný. Posledním soupeřem bylo a bude Turecko.



Vzpomínka na rok 2008 patří pro české fanoušky mezi ty nejbolestivější. V Ženevě ještě v samotném závěru Češi vedli 2:1 a mířili za postupem ze skupiny, jenže pak Turci skóre dvěma slepenými góly otočili a slavili oni.

„Musíme si přiznat, že jsme chtěli postup a ten byl blízko a že je to zklamání,“ litoval tehdejší kapitán reprezentace Tomáš Ujfaluši.

Také o osm let později čeští fotbalisté nezvládli závěrečný zápas ve skupině proti Turecku a prohráli v Lens 0:2. Do vyřazovací fáze Eura tehdy neprošel ani jeden z týmů.

„Když si porovnáte ty hráče, Turky, kde hrají a kde hrajeme my, tak kvalita je rozhodující. My to máme založené na týmovém pojetí, ale rozhodují to individuality,“ uvědomoval si reprezentační obránce Tomáš Sivok.

‚Turecký Messi.‘ České fotbalisty čeká v zápase o postup souboj s výjimečným talentem Gülerem Číst článek

Šance na reparát

Euro v roce 2016 se tomu letošnímu podobá i v tom, že tehdy si Češi také na úvod skupiny připsali těsnou prohru o gól. Místo s Portugalskem to bylo se Španělskem. Následovala remíza s Chorvatskem, kdy národní tým podobně jako s Gruzií dotahoval manko.

„Všechny tři zápasy ukázaly, že fotbal se hraje trochu jinak než u nás v Čechách. To tempo a kvalita hráčů je na této úrovni neuvěřitelná,“ prohlásil tehdejší trenér národního týmu trenéra Pavel Vrba.

To, co se nepodařilo jeho výběru v roce 2016, ani týmu kouče Karla Brücknera o osm let dříve, se bude snažit letos dokázat reprezentace vedená Ivanem Haškem.

„Nemyslím si, že by někdo házel flintu do žita. Naopak, nechceme odsud. Uděláme maximum, abychom nejeli. To Euro, ta atmosféra a vše kolem, to chcete zažít a být tady co nejdéle,“ přeje si současný trenér reprezentace Hašek.

Zlomit turecké prokletí na evropských šampionátech se čeští fotbalisté pokusí ve středu od 21 hodin. Přímý přenos závěrečného zápasu základní skupiny uslyšíte na stanicích Radiožurnál a Radiožurnál Sport.