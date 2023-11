Gól a asistence navrch. ‚Asi mi to ještě moc nedochází,‘ říká Chorý po debutu v reprezentaci

Čeští fotbalisté jsou i poosmé v samostatné historii na mistrovství Evropy. Postup si zajistili po výhře 3:0 nad Moldavskem v závěru kvalifikace. Snový debut v reprezentačním A-týmu zažil plzeňský útočník Tomáš Chorý. Rodák z Olomouce na tamním Andrově stadionu asistoval křídelníkovi Davidu Douděrovi na úvodní gól a druhý sám přidal. Olomouc 11:26 21. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Útočník Tomáš Chorý slaví svůj gól do sítě Moldavska v zápase kvalifikace mistrovství Evropy | Foto: AP Photo, Petr David Josek | Zdroj: ČTK

„Je moc hezké se vrátit domů. Takhle jsem si to asi představoval,“ řekl plzeňský útočník Tomáš Chorý. Ten dostal první příležitost v reprezentačním A-týmu ve 28 letech. A chopil se jí skvěle. Na hrotu útoku sklepával míče pro spoluhráče, podstoupil řadu soubojů, byl faulovaný při druhé žluté kartě moldavského stopera Vladyslava Babogla a svůj výkon korunoval gólem a asistencí.

„Byl to pro mě jeden z nejdůležitějších zápasů v kariéře. Přirovnal bych to k Lize mistrů nebo dalším zápasům v Evropě, které byly taky podobné. Takové velké zápasy miluju, vyžívám se v nich. Jsem rád, že jsem to mohl potvrdit gólem a asistencí a že jsme utkání zvládli, což bylo nejdůležitější,“ těšilo Chorého.

Na snový reprezentační debut rodáka z Olomouce dorazila celá rodina. „Byli tady všichni Hujerovi. Bavil jsem se tu po zápase se ženou a ta říkala, že když padl gól, ani nevěděla, co má dělat. Ještě jí to asi moc nedochází, a mně vlastně taky ne.“

Až Tomáš Chorý zápas vstřebá, budou z toho určitě krásné vzpomínky. Ať už na 72. minutu, kdy se prosadil hlavou po rohovém kopu dalšího reprezentačního debutanta Vasila Kušeje, nebo na tu čtrnáctou, když do samostatného úniku poslal slávistického křídelníka Davida Douděru.

I on dal v dresu národního týmu svou premiérovou branku. Navíc byla vítězná a svým způsobem znamenala postup na evropský šampionát v Německu. „Zní to krásně. Nechci se vychvalovat, to nedělám. Je to skvělá práce celého týmu, odbojováno, odmakáno… Byla to velká euforie. Pět sekund jsem nevěděl, co mám dělat, jestli brečet nebo se radovat. Pro tak emočně založeného člověka jako já je to zkrátka něco neuvěřitelného, je to druhý vesmír,“ radoval se Douděra.

Po něm a Chorém pečetil výhru nad Moldavany 3:0 v závěru zápasu Tomáš Souček. Záložník West Hamu skóroval ve třetím utkání za reprezentaci v řadě. Do toho proti Moldavanům přitom nastoupil se čtyřmi stehy na čele, které si odnesl z pátečního duelu v Polsku.

Na to, že národní tým dovedl na EURO jako kapitán, je Souček pyšný. „Znamená to pro mě hodně, protože už před kvalifikací to byla obrovská zodpovědnost. Když vedu národní tým jako kapitán, neúspěch bych bral o to víc na sebe. Tím, že Česko nikdy nechybělo na EURO, bych si to vyčítal neuvěřitelně. A o to víc jsem na hřišti chtěl umřít, možná i doslova. Jsem rád, že i s tou páskou jsem mohl klukům pomoct se tam dostat,“ řekl Souček.

Čeští fotbalisté se i poosmé v samostatné historii podívají na mistrovství Evropy. V Německu se ale představí bez trenéra, který je na šampionát dovedl. Jaroslav Šilhavý po úspěšném závěru evropské kvalifikace ve funkci skončil s celým svým realizačním týmem. Soupeře pro EURO 2024 se Češi dozvědí 2. prosince.