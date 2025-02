Fila míří do italské Serie A. Útočník pražské Slavie pomůže Benátkám v boji o udržení v nejvyšší soutěži

Útočník české fotbalové reprezentace do 21 let Daniel Fila přestoupil z pražské Slavie do Benátek. S nováčkem italské ligy podepsal smlouvu do června 2029. Oba kluby informovaly o transferu na svých webech.

„Je to splněný sen, zahrát si tak kvalitní ligu a za takový klub je pro mě velká příležitost. Mám obrovskou motivaci a odhodlání se prosadit, udělám pro to všechno,“ uvedl Fila, jehož čeká v létě s reprezentací do 21 let evropský šampionát na Slovensku.

Fila přestoupil do Slavie před třemi lety z Mladé Boleslavi, nyní si vyzkouší první zahraniční angažmá. Minulé dvě sezony strávil na hostování v Teplicích a v tomto ročníku se pokoušel prosadit do sestavy aktuálního lídra tabulky, i vinou zranění ale zasáhl pouze do čtyř ligových duelů. V nejvyšší soutěži má bilanci 101 zápasů a 21 gólů.

Dvaadvacetiletého brněnského odchovance povede v Benátkách trenér Eusebio Di Francesco, pod nímž v letech 2017 až 2019 nastupoval jiný český útočník Patrik Schick. Nováček Serie A je po 23. kole předposlední a nesestupovou pozici ztrácí pět bodů.